Karkamış-Nusaybin ile Mardin-Şenyurt arasında bakım çalışmaları devam ediyor!

Karkamış–Nusaybin Demiryolu Hattı - Mardin-Şenyurt Hattı’nda bakım çalışmaları devam ediyor (AHABER)

Bakan Uraloğlu çalışmalar kapsamında hat ve istasyon yollarını yeniden yaptıklarını, altyapıda meydana gelen tahribatların giderildiğini, üstyapının demiryolu bakım araçları ile elden geçirildiğini, beton ve ahşap traversleri yenilediklerini belirterek "İhtiyaç olan yerlerde altyapıyı yeniliyoruz. Üstyapıyı ise demiryolu bakım araçları elden geçiriyoruz. Güzergah boyunca, balast eksiklerinin gideriyor, menfez, köprü ve hemzemin geçitleri yapım ve iyileştirme işlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda mevcut sanat yapılarını da güçlendiriyoruz. Hattın üzerinde yer alan 5 köprünün ıslahı ve güçlendirmesi devam ederken 800 metre uzunluğundaki Karkamış Köprüsü'nde de iyileştirme yapıyoruz. Köprü üzerinde kullanılan ve özel üretim olan bin 472 adet traversin değişimini tamamladık." diye konuştu.