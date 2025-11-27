Faruk Erdem asgari ücret için A Haber’de rakam verdi! Masadaki kritik formül: Yıl sonu enflasyonu ve refah payı

Asgari ücret zammı için kritik süreç başlıyor. Milyonlarca çalışanın ve ailelerinin gözü kulağı, Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararda. Enflasyon rakamları ve refah payı formülleri masadayken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de canlı yayınında zam pazarlığının şifrelerini deşifre etti.

MASADAKİ KRİTİK FORMÜL: YIL SONU ENFLASYONU + REFAH PAYI

Faruk Erdem, asgari ücret artışlarında yıllardır uygulanan temel bir matematik olduğunu belirterek, bu yıl da benzer bir yol izleneceğini vurguladı. Belirleyici olanın yıl sonu enflasyon rakamları olacağının altını çizen Erdem, üzerine eklenecek "refah payı"nın ise kilit rol oynayacağını söyledi ve "Doğru. Yani aslında rakamlar şöyle; bu işin bir matematiği var artık. Bu matematiği de nereden buluyoruz? Geçtiğimiz yıllarda yapılan artışlara bakarak buluyoruz. Ben hep bakıyorum, yani son 10 yıla bakıyorum, 15 yıla bakıyorum. Hep yıl sonu enflasyonu baz alınmış ve onun üzerine birkaç puan, 5 puan olmuş, bazen 10 puan olmuş, bazen 3 puan olmuş, eklenerek bir asgari ücret artışı belirlenmiş." ifadelerini kullandı.