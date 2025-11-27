Faruk Erdem asgari ücret için A Haber'de rakam verdi! Masadaki kritik formül: Yıl sonu enflasyonu ve refah payı
Milyonlarca çalışanın nefesini tutarak beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına sayılı günler kala, gözler hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin alacağı karara çevrildi. Kulisler hareketlenirken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında masadaki olası senaryoları açıkladı.
Asgari ücret zammı için kritik süreç başlıyor. Milyonlarca çalışanın ve ailelerinin gözü kulağı, Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararda. Enflasyon rakamları ve refah payı formülleri masadayken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de canlı yayınında zam pazarlığının şifrelerini deşifre etti.
MASADAKİ KRİTİK FORMÜL: YIL SONU ENFLASYONU + REFAH PAYI
Faruk Erdem, asgari ücret artışlarında yıllardır uygulanan temel bir matematik olduğunu belirterek, bu yıl da benzer bir yol izleneceğini vurguladı. Belirleyici olanın yıl sonu enflasyon rakamları olacağının altını çizen Erdem, üzerine eklenecek "refah payı"nın ise kilit rol oynayacağını söyledi ve "Doğru. Yani aslında rakamlar şöyle; bu işin bir matematiği var artık. Bu matematiği de nereden buluyoruz? Geçtiğimiz yıllarda yapılan artışlara bakarak buluyoruz. Ben hep bakıyorum, yani son 10 yıla bakıyorum, 15 yıla bakıyorum. Hep yıl sonu enflasyonu baz alınmış ve onun üzerine birkaç puan, 5 puan olmuş, bazen 10 puan olmuş, bazen 3 puan olmuş, eklenerek bir asgari ücret artışı belirlenmiş." ifadelerini kullandı.
İŞTE KULİSLERDEKİ RAKAM: "28 BİN İLE 30 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞEN BİR RAKAM"
Peki, bu formül uygulandığında ortaya nasıl bir rakam çıkıyor? Faruk Erdem, hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerini baz alarak, kendi tahminini A Haber ekranlarında ilk kez rakam vererek açıkladı.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Ben %30'lar civarında bir artış olabileceğini düşünüyorum. Çünkü netice itibarıyla bunu alan taraf kadar bir de veren taraf var. %30-35 civarlarında artış yapıldığında da, net asgari ücret 28 bin lira ile 30 bin lira arasında değişen bir rakama tekabül ediyor." dedi.
TARTIŞMALARA NOKTAYI KOYDU: GERÇEKLEŞEN ENFLASYON MU, BEKLENEN Mİ?
Erdem, zammın "beklenen" mi yoksa "gerçekleşen" enflasyona göre mi yapılacağı tartışmalarına da son noktayı koydu. Yıl boyunca yaşanan alım gücü kaybını telafi etmek için "gerçekleşen enflasyon"un belirleyici olacağını belirterek, "Tabii biraz beklenen enflasyon da orada konuşuluyor ama gerçekleşen enflasyon, netice itibarıyla az önce söylediğim, Ocak'ta aldığın maaş Aralık'ta da aynı. Dolayısıyla gerçekleşen enflasyonun etkisi yüksek olacak." dedi.
İŞÇİ TARAFI MASADA OLACAK MI? "UZLAŞI KÜLTÜRÜ OLUŞTU!"
Türk-İş'in bu yılki komisyon toplantılarına katılmayacağı yönündeki iddialara da değinen Faruk Erdem, bunun doğru bir strateji olmayacağını ve Türkiye'de artık bir uzlaşı kültürü oluştuğunu belirterek, işçi temsilcilerinin masada yer alacağına inandığını söyledi.
Faruk Erdem: "Bu doğru bir bir şey değil. Yani ne varsa, söyleyeceğiniz ne varsa bunu dışarıda medyayla ya da işte açıklama yaparak değil, o masada konuşmak lazım. Çünkü o masada bu belirleniyor ve bir pazarlık oluyor. Katılırlar diye düşünüyorum. Ben hani, Türk-İş burada... Uzlaşı kültürü oluştu Türkiye'de."
Aralık ayının üçüncü haftası gibi netleşmesi beklenen yeni asgari ücret rakamı, milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor.
