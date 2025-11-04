Motokuryelere yüzde 95 indirimli yetki belgesinde son 11 gün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (A Haber arşiv)

E-DEVLET'TE YÜZDE 5 İNDİRİM

Uraloğlu ayrıca, Yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı tarihten itibaren 2 aylık bir geçiş süreci tanımladıklarını da belirterek "Mevzuatın yayımlandığı andan itibaren yetki belgesi müracaatlarının doğrudan e- Devlet portalı üzerinden de yapılabilmesine olanak sağladık. e-Devlet portalı üzerinden yetki belgesi alacaklar, yetki belgesi ve taşıt kartı ücretinde yüzde 5'lik indirimden faydalanmaya devam edebilecek." dedi.

"TOPLAM 82 BİN 288 YETKİ BELGESİ DÜZENLEDİK, BU BELGELERE 92 BİN 127 TAŞIT KAYDETTİK"

Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin üzerinden geçen süreçte ortaya çıkan tabloya ilişkin rakamları da paylaştı. Uraloğlu, "10 Eylül itibarıyla kurye işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere toplam 82 bin 288 yetki belgesi düzenledik, bu belgelere 92 bin 127 taşıt kaydettik. Düzenlenen belgelerin 80 bin 66'sı moto-kuryelere verildi." açıklamasında bulundu.