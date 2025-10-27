Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikası kuruluyor! Çalışma başladı: 250 kişiye istihdam 3,5 milyar TL’lik katkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (A Haber arşiv)

15 BİN METREKARELİK ALANA KURULACAK

Sakarya'da kurulacak olan yeni tren fabrikasının yaklaşık olarak 15 bin metrekare büyüklükte geniş bir alanda kurulacağının bilgisini veren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sakarya'da hayata geçireceğimiz bu proje ile ülkemize yeni bir üretim merkezi kazandıracağız. Bu yeni tesisimizde 225 kilometre hıza sahip, ülkemizin ilk yerli ve milli Elektrikli Hızlı Treni başta olmak üzere, Türkiye'nin raylı sistemler alanındaki geleceğine yön verecek nice yerli ve milli tren bu tesiste hayat bulacak. Fabrikamız faaliyete geçtiğinde yerli ve milli üretimin mihenk taşlarından biri haline gelen raylı sistemler sektörü için büyük bir kapasite oluşturmuş olacağız."