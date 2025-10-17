Türkiye 10 yıllık stratejiyi hazırladı! 2035’te yüzde 60 hedefi

Birçok atık yerinde ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılacak. (A Haber arşiv)



BÖLGELERİN COĞRAFİ KOŞULLARI VE DEMOGRAFİK YAPISI İNCELENDİ

İlk olarak atık türleri ve yönetimine dair mevcut durum tespiti yapıldığı ve saha çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, planın hedeflere ulaşılabilmesi için elde edilen verilerin baz alındığı, coğrafi koşullar, atık karakteri, demografik durum ve ekonomik araçların göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.



2035 yılına kadar planlama stratejileri oluşturulduğu aktarılan açıklamada, her bir bölgede tesis tipi seçilecek teknolojiler ve atık potansiyelinin analiz edildiği ifade edildi.



Belediye atıkları, geri kazanılabilir atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları miktarları için ileriye dönük modelleme yapıldığı bildirilen açıklamada, atık miktarı artışına bağlı olarak ihtiyaç duyulacak tesis kapasitelerinin belirlendiği ve 2035 yılına kadar atık yönetimine yönelik yatırımlar ve finansman ihtiyaçları oluşturulduğu duyuruldu.