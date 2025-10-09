Almanya'ya ilk Togg'lar teslim edildi: İlk partide 100 araç gitti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya’ya ilk partide 100 Togg otomobil ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000’e ulaşacağını açıkladı. Öte yandan Teslimatların kısa sürede başlayacağı belirtildi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'ya ilk partide 100 adet Togg otomobil ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını açıkladı.
TESLİMATLAR BAŞLAYACAK
İlk yurt dışı satışlar Almanya'da Trugo uygulaması üzerinden başladı ve teslimatların Ocak 2026 itibarıyla yapılması planlanıyor.
MODEL VE FİYAT DETAYLARI
Almanya'da satışa sunulan TOGG modelleri, arkadan itişli ve farklı menzil seçenekleriyle sunuluyor.
Standart menzilli Vi versiyonu: 34 bin 295 Euro
Uzun menzilli Vi versiyonu: 40.118 Euro
Uzun menzilli V2 donanımlı versiyon: 41.200 Euro
Yerli otomobilin Almanya'dan sonraki durağı Fransa ve İtalya olacak.
SALI GÜNÜ ALMANYA'YA ULAŞACAK
Almanya'ya ihraç edilen yerli otomobil Togg'ları taşıyan tren, Marmaray hattından geçerken görüntülendi.
Gebze'den geçerken görüntülenen vagonlar dolusu Togg, İstanbul üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşarak Türkiye'den çıkış yaptı. Görüntülerde, onlarca Togg'un Avrupa'ya sevk edilmek üzere yola çıktığı anlar kameralara yansıdı. Vagonlardaki araçların büyük çoğunluğunu T10X modelleri oluştururken, trenin Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovenya ve Çekya üzerinden geçerek Salı günü Almanya'ya ulaşması planlanıyor. Marmaray hattı (Halkalı–Gebze Banliyö Tren Hattı), gece 00.30 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor. Taşıma sırasında, Marmaray'ın tüp geçidi de aktif olarak kullanılıyor. Araçlar, boğazın altından geçerek Avrupa yakasına ulaşıyor ve yolculuklarına devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÜNİVERSİTE EK KAYIT TARİHLERİ | YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?
- 2026 ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM lise ve ön lisans KPSS oturumları hangi tarihte yapılacak?
- Bilgisayarınız tehlikede mi? Windows 10 sonrası Microsoft duyurdu: Siber saldırı riski kapıda
- Gram altın 6000 TL’ye göz dikti! Yatırımcı diken üstünde: Yeni zirve mi, düşüş sinyali mi?
- TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor? Taşacak Bu Deniz konusu ne, oyuncuları kim?
- Sadece 5 dakika yetiyor: Günde iki kez yapılan basit egzersizler kalp riskini azaltıyor
- Soğuk havalarda yüzünüz kızarıyor ve kuruyor mu? “Sonbahar yüzü” nedir, neden olur ve cildinizi korumanın yolları
- ABD Merkez Bankası ekim ayı toplantı takvimi 2025 | FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İndirim gelecek mi?
- MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025-2026 | İlk ortak yazılı sınavlar ne zaman yapılacak? 6-7-8-9-10-11 ve 12. sınıflar konu dağılımı
- Meteoroloji’den çifte uyarı: Fırtına ve sağanak bir arada! İstanbul, Adana, Rize, Hatay... 14 il için sarı alarm verildi
- Orionid Meteor Yağmuru ne zaman, hangi gün? Meteor yağmuru saat kaçta başlayacak, Türkiye'den görülecek mi?
- Çanlar sizin için çalıyor! Kalp krizi ve felç riski kapıda mı? Bu üç sinyali görmezden gelmeyin