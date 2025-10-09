Almanya’ya ilk Togg’lar teslim edildi: İlk partide 100 araç gitti

09 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.10.2025 11:33 Güncelleme: 09.10.2025 12:13
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya’ya ilk partide 100 Togg otomobil ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000’e ulaşacağını açıkladı. Öte yandan Teslimatların kısa sürede başlayacağı belirtildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'ya ilk partide 100 adet Togg otomobil ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını açıkladı.

TRENLE AVRUPA'YA TOGG İHRACATI

TESLİMATLAR BAŞLAYACAK

İlk yurt dışı satışlar Almanya'da Trugo uygulaması üzerinden başladı ve teslimatların Ocak 2026 itibarıyla yapılması planlanıyor.

MODEL VE FİYAT DETAYLARI

Almanya'da satışa sunulan TOGG modelleri, arkadan itişli ve farklı menzil seçenekleriyle sunuluyor.

Standart menzilli Vi versiyonu: 34 bin 295 Euro
Uzun menzilli Vi versiyonu: 40.118 Euro
Uzun menzilli V2 donanımlı versiyon: 41.200 Euro

Yerli otomobilin Almanya'dan sonraki durağı Fransa ve İtalya olacak.

SALI GÜNÜ ALMANYA'YA ULAŞACAK

Almanya'ya ihraç edilen yerli otomobil Togg'ları taşıyan tren, Marmaray hattından geçerken görüntülendi.

Gebze'den geçerken görüntülenen vagonlar dolusu Togg, İstanbul üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşarak Türkiye'den çıkış yaptı. Görüntülerde, onlarca Togg'un Avrupa'ya sevk edilmek üzere yola çıktığı anlar kameralara yansıdı. Vagonlardaki araçların büyük çoğunluğunu T10X modelleri oluştururken, trenin Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovenya ve Çekya üzerinden geçerek Salı günü Almanya'ya ulaşması planlanıyor. Marmaray hattı (Halkalı–Gebze Banliyö Tren Hattı), gece 00.30 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor. Taşıma sırasında, Marmaray'ın tüp geçidi de aktif olarak kullanılıyor. Araçlar, boğazın altından geçerek Avrupa yakasına ulaşıyor ve yolculuklarına devam ediyor.

