Trenle Avrupa’ya TOGG ihracatı

Gebze’den geçerken görüntülenen vagonlar dolusu Togg, İstanbul üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı’na ulaşarak Türkiye’den çıkış yaptı. Görüntülerde, onlarca Togg’un Avrupa’ya sevk edilmek üzere yola çıktığı anlar kameralara yansıdı. Vagonlardaki araçların büyük çoğunluğunu T10X modelleri oluştururken, trenin Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovenya ve Çekya üzerinden geçerek Salı günü Almanya’ya ulaşması planlanıyor. Marmaray hattı (Halkalı-Gebze Banliyö Tren Hattı), gece 00.30 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor. Taşıma sırasında, Marmaray’ın tüp geçidi de aktif olarak kullanılıyor. Araçlar, boğazın altından geçerek Avrupa yakasına ulaşıyor ve yolculuklarına devam ediyor.

