Togg Avrupa'da satışa çıkıyor! 600 araç bu yıl teslim edilecek | Togg'un Almanya satış fiyatı belli oldu
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Avrupa’ya açılıyor. İlk satış noktası Almanya olacak. 15 Eylül’de ön siparişe açılan T10F modelin 1000 adetlik kontenjanı ilk gün tükendi. Bu araçların 600’ünün yıl içinde teslim edilmesi bekleniyor. Öte yandan Togg T10X ve T10F'in Almanya satış fiyatları belli oldu.
600 ARAÇ BU YIL TESLİM EDİLECEK
Togg, fastback sedan modeli T10F'yi de satışa sunmasıyla rekabette elini kuvvetlendirdi. 15 Eylül'de ön siparişleri alınan T10F modeline ilgi yoğun oldu. Hızlı teslimat için sunulan 1000 adetlik kontenjan ilk gün tükendi. İlk etapta 1000 araç siparişe sunulacak, 600 araç bu yıl teslim edilecek.
YENİ MODEL GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLERİYLE ÖNE PLANA ÇIKTI
Yeni yerli ve milli araçta en dikkat çeken özellik toplam 623 km'ye ulaşan menzili. Bir diğer merak edilen özellik ise bagaj kapasitesi. Yeni model t10f ile birlikte bagaj kapasitesi de 505 litre oldu.
Ön siparişler, Togg'un dijital mobilite platformu Trumore üzerinden alınacak.
34 BİN 295 EURO'DAN BAŞLIYOR
Togg'dan yapılan açıklamaya göre, hem T10X hem de T10F'in arkadan itişli, standart menzilli V1 versiyonlarının fiyatı 34 bin 295 Euro olarak belirlendi.
Uzun menzilli, arkadan itişli V1 versiyonlarının fiyatı 40 bin 118 Euro olurken; V2 donanım paketli, uzun menzilli modellerin fiyatı ise 41 bin 200 Euro olarak açıklandı.
Almanya'daki teslimatlar Ocak 2026'da başlayacak.
SIRADAKİ HEDEF FRANSA VE İTALYA
Togg, Avrupa'ya açılımında ilk durağı Almanya olarak seçti. Şirketin sıradaki hedefleri ise Fransa ve İtalya olacak.
Münih'teki IAA Mobility 2025 fuarında gerçekleştirilen lansmanda T10X ve T10F, Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak güvenlik konusunda da iddiasını ortaya koymuştu.
