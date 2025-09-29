Togg Avrupa’da satışa çıkıyor! 600 araç bu yıl teslim edilecek | Togg’un Almanya satış fiyatı belli oldu

Togg'un Avrupa'da satışları başlıyor (AA)

YENİ MODEL GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLERİYLE ÖNE PLANA ÇIKTI

Yeni yerli ve milli araçta en dikkat çeken özellik toplam 623 km'ye ulaşan menzili. Bir diğer merak edilen özellik ise bagaj kapasitesi. Yeni model t10f ile birlikte bagaj kapasitesi de 505 litre oldu.

Ön siparişler, Togg'un dijital mobilite platformu Trumore üzerinden alınacak.

34 BİN 295 EURO'DAN BAŞLIYOR

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, hem T10X hem de T10F'in arkadan itişli, standart menzilli V1 versiyonlarının fiyatı 34 bin 295 Euro olarak belirlendi.

Uzun menzilli, arkadan itişli V1 versiyonlarının fiyatı 40 bin 118 Euro olurken; V2 donanım paketli, uzun menzilli modellerin fiyatı ise 41 bin 200 Euro olarak açıklandı.

Almanya'daki teslimatlar Ocak 2026'da başlayacak.

Togg T10F'in Almanya satış fiyatı (A haber arşiv)