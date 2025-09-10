ASELSAN ’Korkut’acak! ÇELİKKUBBE’ye önemli unsur

Yakın Hava Savunma Sistemi Korkut, 25 milimetrelik akıllı mühimmatıyla özellikle FPV dron ve kablolu dronlara karşı etkili olacak. (AA)



"FPV DRON VE KABLOLU DRONLARI AKILLI MÜHİMMATIYLA İMHA EDEBİLEN BİR YETENEK"

"Türkiye'nin çelik kubbesini adım adım örmenin gayreti içindeyiz." diyen Akyol, 27 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin Katmanlı Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE'ye ait 47 unsurun teslimatını yaptıklarını hatırlattı.



Akyol, Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisinin temelinin de bu kapsamda atıldığını söyleyerek şunları kaydetti: "ÇELİKKUBBE'ye yeni yetenekler kazandırmanın gayreti içindeyiz. Burada Korkut 100/25 ürünümüzü ilk kez tamamlanmış olarak uluslararası arenaya çıkardık. Özellikle, Rusya-Ukrayna savaşı ve coğrafyadaki diğer gerilimlerde FPV dronlar, kablolu dronlar ve kamikaze dronlar yaygın şekilde tehdit olmaya başladılar. Bunları mevcut Korkut (Korkut 100/35S) ile imha etmeyi başarabiliyoruz. Daha küçükleri için daha yetenekli, daha hızlı reaksiyon veren ve daha maliyet etkin ürün arayışları vardı. Kendi ordumuzdan da aldığımız geri bildirimlerle yeni ürünü çıkardık. (Korkut 100/25) Daha maliyet etkin, daha çevik ve özellikle de FPV dron ve kablolu dronları akıllı mühimmatıyla imha edebilen bir yetenek."