ASELSAN 'Korkut'acak! ÇELİKKUBBE'ye önemli unsur
ASELSAN, ÇELİKKUBBE'ye önemli bir unsur olacak olan Korkut sistemini geliştirdi. Korkut'un özellikle FPV dron ve kablolu dronlara karşı etkili olacağı bildirildi.
ASELSAN'ın yeni modelini ürettiği Yakın Hava Savunma Sistemi Korkut, 25 milimetrelik akıllı mühimmatıyla özellikle FPV dron ve kablolu dronlara karşı etkili olacak.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen dünyanın önde gelen savunma ve güvenlik etkinliklerinden Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2025) AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN'ın fuardaki varlığı ve Yakın Hava Savunma Sistemi Korkut 100/25 hakkında değerlendirmelerde bulundu.
DSEI'ye 1999'dan bu yana düzenli şekilde katıldıklarını anlatan Akyol, fuarda son kullanıcı ile paydaşların buluştuğunu, ayrıca yeni ürünlerin sergilendiğini belirtti.
ASELSAN'ın fuarda 100'den fazla ürününü tanıttığını vurgulayan Akyol, "Bunların çoğu, sahada oyun değiştirici ürünler. Dünyanın değişik coğrafyalarından uluslararası birçok paydaşımızla anlaşmalar imzaladık, imzalıyoruz. Yeni görüşmeler ve yeni işbirliklerinin kapılarını araladık. ASELSAN ve Türk savunma sanayisi adına faydalı olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.
"FPV DRON VE KABLOLU DRONLARI AKILLI MÜHİMMATIYLA İMHA EDEBİLEN BİR YETENEK"
"Türkiye'nin çelik kubbesini adım adım örmenin gayreti içindeyiz." diyen Akyol, 27 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin Katmanlı Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE'ye ait 47 unsurun teslimatını yaptıklarını hatırlattı.
Akyol, Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisinin temelinin de bu kapsamda atıldığını söyleyerek şunları kaydetti: "ÇELİKKUBBE'ye yeni yetenekler kazandırmanın gayreti içindeyiz. Burada Korkut 100/25 ürünümüzü ilk kez tamamlanmış olarak uluslararası arenaya çıkardık. Özellikle, Rusya-Ukrayna savaşı ve coğrafyadaki diğer gerilimlerde FPV dronlar, kablolu dronlar ve kamikaze dronlar yaygın şekilde tehdit olmaya başladılar. Bunları mevcut Korkut (Korkut 100/35S) ile imha etmeyi başarabiliyoruz. Daha küçükleri için daha yetenekli, daha hızlı reaksiyon veren ve daha maliyet etkin ürün arayışları vardı. Kendi ordumuzdan da aldığımız geri bildirimlerle yeni ürünü çıkardık. (Korkut 100/25) Daha maliyet etkin, daha çevik ve özellikle de FPV dron ve kablolu dronları akıllı mühimmatıyla imha edebilen bir yetenek."
"25 MİLİMETRE AKILLI MÜHİMMATI ASELSAN MÜHENDİSLERİ GELİŞTİRDİ"
Korkut 100/25'in merkezinde yapay zeka destekli bir atış kontrol sistemi bulduğuna dikkati çeken Akyol, "25 milimetre akıllı mühimmatı da ASELSAN mühendisleri geliştirdiler. (Korkut 100/25) Havada yüzlerce parçaya ayrılan, nerede patlayacağını önceden bilen, lazerle konumu bulan, radarla takip eden, konumunu tespit ettikten sonra atış yaptığında önünde bir bulut oluşturarak hedefi imha eden ve bunu mobil şekilde, lastik tekerlekli vasıta üzerinde yapabilen bir sistem." diye konuştu.
Akyol, özellikle dron tehdidinin yaygınlığına dikkati çekerek Korkut sisteminin dünyadaki kullanıcıların da ilgisini gördüğüne işaret etti.
ÇELİKKUBBE'ye yeni bir unsur kazandırdıklarını dile getiren Akyol, ÇELİKKUBBE'nin unsurlarını daha çok üretme gayreti yanında yeni unsurlarla çeşitlendirme çabalarının da süreceğini söyledi.
Korkut'un 35 milimetrelik mühimmat kullanan versiyonunun dünyada muadillerinin olduğunu ancak yeni versiyonunun dünyada tek olduğunu kaydeden Akyol, Korkut 100/25 üzerinde gelişmiş radarlar, ASELSAN'ın tasarladığı optik sistemler ve hassas konumlama yapmak için çalışan lazer mesafe ölçerler bulunduğunu belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖGG sınav sonuçları 2025: 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Canan Karatay öneriyor: Pekmezle birlikte tüketildiğinde kalp ve kemik sağlığını koruyor, yaşlanmayı geciktiriyor
- AirPods Pro 3 ve Watch Ultra 3 TÜRKİYE FİYATI 2025 | Apple Watch Ultra 3 ne zaman satışa çıkacak, özellikleri neler?
- 2025 YKS BOŞ KONTENJANLAR VE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | Boş kontenjan listesi belli oldu mu?
- Haftada 4 gün çalışma 3 gün izin mi geliyor? Çalışan herkesi ilgilendiriyor: OVP ile...
- Bal neden kristalleşir? Sahte bal nasıl ayırt edilir? Rizeli arıcı uyarıyor
- Milli Eğitim duyurdu! Kasım ara tatili ne zaman? 2025-2026 eğitim yılı tatil tarihleri
- ALES 3 başvuru takvimi 2025 | ALES 3 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Başvurular başladı mı?
- ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı başlıyor! Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm ne zaman, konusu nedir, oyuncuları kimler?
- EA Sports FC 26 çıkış tarihi belli oldu! FC 26 ne zaman çıkacak, erken erişim ne zaman başlayacak?
- KYK yurt başvuru sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurtlarına yedekten nasıl girilir?
- iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max kadar, Türkiye ön sipariş ne zaman? İşte iPhone 17 özellikleri!