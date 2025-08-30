4 santralle 1,5 milyar TL tasarruf hedefi! Demiryollarında güneş enerjisi dönemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD'nin Güneş Enerji Santrallerini devreye alarak kendi enerjisini üretmeye başladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Balıkesir Gar, Selçuk, Basmane Gar ve Gaziantep'teki TCDD Taşlıca Araç Bakım Onarım Atölyesi" olmak üzere 4 santrali devreye aldıklarını belirterek "Bu tesisler sayesinde her yıl 1 milyar 500 milyon lira devletin kasasında kalacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryollarının (TCDD) Güneş Enerji Santrallerini (GES) devreye alarak kendi enerjisini üretmeye başladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, ilk etapta Balıkesir Gar, Selçuk, Basmane Gar ve Gaziantep'teki TCDD Taşlıca Araç Bakım Onarım Atölyesi olmak üzere 4 adet santralin devreye alındığını belirterek "Yapım çalışmaları süren santrallerle birlikte yıllık 318 milyon 525 bin 125 kilovat elektrik üretilecek." ifadelerini kullandı.