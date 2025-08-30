Demiryollarında güneş enerjisi dönemi başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD’nin Güneş Enerji Santrallerini devreye alarak kendi enerjisini üretmeye başladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Balıkesir Gar, Selçuk, Basmane Gar ve Gaziantep’teki TCDD Taşlıca Araç Bakım Onarım Atölyesi olmak üzere 4 santrali devreye aldıklarını belirterek "Bu tesisler sayesinde her yıl 1 milyar 500 milyon lira devletin kasasında kalacak" dedi.

