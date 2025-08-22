Rekabet Kurulu’ndan Google’a Play Store’daki ödeme sistemleriyle ilgili soruşturma

Rekabet Kurulu, Google'a Play Store'daki ödeme sistemleri nedeniyle soruşturma başlattı. (A Haber arşiv)

İşte Rekabet Kurulu'ndan yapılan o açıklama

Rekabet Kurulu, Google'ın uygulama mağazası Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin bazı uygulamalar nedeniyle Google'a soruşturma açtı.

Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi kapsamında yapılan incelemelerde, Google'ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda kısıtlamalar getirdiğine yönelik bazı şüpheler gündeme gelmiş ve konuya ilişkin olarak önaraştırma başlatılmıştı.