Rekabet Kurulu’ndan Google’a Play Store’daki ödeme sistemleriyle ilgili soruşturma

22 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 09:08 Güncelleme: 22.08.2025 09:20
Rekabet Kurulu, Google'ın uygulama mağazası olan Play Store'daki ödeme hizmetlerinde yaptığı bazı uygulamalar nedeniyle Google'a soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, Google'a Play Store'daki ödeme sistemleri nedeniyle soruşturma başlattı. (A Haber arşiv)Rekabet Kurulu, Google'a Play Store'daki ödeme sistemleri nedeniyle soruşturma başlattı. (A Haber arşiv)

İşte Rekabet Kurulu'ndan yapılan o açıklama
Rekabet Kurulu, Google'ın uygulama mağazası Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin bazı uygulamalar nedeniyle Google'a soruşturma açtı.

Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi kapsamında yapılan incelemelerde, Google'ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda kısıtlamalar getirdiğine yönelik bazı şüpheler gündeme gelmiş ve konuya ilişkin olarak önaraştırma başlatılmıştı.

İncelemede, Google'ın uygulama geliştiricilerin kendi kullanıcılarını alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine izin vermediğini ortaya koydu. (A Haber arşiv)İncelemede, Google'ın uygulama geliştiricilerin kendi kullanıcılarını alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine izin vermediğini ortaya koydu. (A Haber arşiv)

Önaraştırma sürecinde, Google'ın uygulama içi satın alma işlemlerinde, kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma kullanımını zorunlu tuttuğu belirlendi. Ayrıca Google'ın uygulama geliştiricilerin, kendi kullanıcılarını, alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine izin vermediği ortaya çıktı.

Kurul, bu uygulamaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi kapsamında sömürücü ve/veya dışlayıcı etkilere yol açabileceğini değerlendirerek, söz konusu iddiaların daha ayrıntılı incelenmesi için soruşturma açılmasına karar verdi.

