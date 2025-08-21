Karadeniz’deki tarihi keşfin 5. yıl dönümü! Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı

Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz'de doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerine başlayacağını Berat Albayrak'ın sözleriyle duyurmuştu. (A Haber arşiv)

DOĞAL GAZ MÜJDESİNİN MİMARI: BERAT ALBAYRAK

Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'deki rezerv arama faaliyetleri Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde söylediği "Tarihimizde ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemimizle, yılda en az Akdeniz'de 2 tane, Karadeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız." sözlerle başlamıştı.

Albayrak'ın, 6 Nisan 2017'deki Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'ndaki bu sözleri yeni bir dönemi işaret ediyordu. Albayrak, 6 Haziran 2017'de TPAO Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi ziyareti sırasında da, "Türkiye olarak biz artık büyük ve güçlü ülke Türkiye diyorsak, bu alanda da kendi mühendisimiz, gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun neticesi noktasında önemli adımlar atacağız." diye konuşmuştu.

Katıldığı her platformda, her toplantıda inancını gösteren Berat Albayrak, 9 Temmuz 2017'de gerçekleştirilen Dünya Petrol Kongresi'nde, "Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine odaklanmış durumdayız. Akdeniz havzasındaki sismik araştırmalarımız yoğun biçimde devam ediyor. Karadeniz bölgesinde bu anlamda aynı yoğunlukta eğilmeye devam ediyoruz." ifadeleriyle kararlığını dile getirmişti.

Albayrak, 10 Ağustos 2017'de katıldığı bir TV programında, "Burada ciddi keşifler oluyorsa, biz de kendi hukukumuza dayalı bölgeler içinde artık daha aktif olacağız. Bunu gerek üçüncü ülkelerle iş birliği yaparak, birlikte arama, sondaj işleri yaparak, gerekse çok büyük ve yeni bir atılımla kendi mühendislerimiz ve gemilerimizle biz de artık olacağız. Birlikte eskiden kazıyorduk, hala yine kazalım ama yeni dönemde kendimizde kazacağız." demişti.