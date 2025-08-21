Karadeniz'deki tarihi keşfin 5. yıl dönümü! Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı
Türkiye bundan 5 yıl önce tarihinin en büyük keşiflerinden birine imza attı. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde temelleri atılan 'Enerjide tam bağımsızlık' hedefiyle beraber alınan sondaj gemilerinin yaptığı çalışmalar sonucu Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu. Değeri milyarlarca dolar olan rezervin üretim çalışmalarına hemen başlanırken; bölgeden günlük 9,5 milyon metreküpe varan gaz çıkarılıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 5 yıl önce bugün Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığını anımsatarak, "Bu keşif, enerji alanındaki arama ve üretim faaliyetlerimiz için yeni ufukların kapısını araladı." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, tarihinin en büyük gaz keşfi olan Karadeniz'deki müjdenin 5'inci yılını geride bıraktı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ağustos 2020'de "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." ifadeleriyle müjdelediği keşfin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sakarya Gaz Sahası'nda üretim için düğmeye bastı.
Zonguldak'ın 170 kilometre açığında ve 2 bin 200 metre derinlikte bulunan gazın karaya getirilmesi için 170 kilometre uzunluğunda ve 16 inç çapında boru hattı inşa edildi. Yerli gaz, 20 Nisan 2023'te karaya ulaştırıldı.
Faz-1 çalışmaları kapsamında Sakarya Gaz Sahası'ndaki 12 kuyudan üretim yapılıyor. Günlük üretimin 9,5 milyon metreküp olduğu sahadan bugüne kadar toplam yaklaşık 4 milyar metreküp üretim gerçekleştirildi.
OSMAN GAZİ ÜRETİMİ KATLAYACAK
Üretimin artırılması için yapılan Faz-2 çalışmalarında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, önemli bir görev üstlenmeye hazırlanıyor. Faz-2 kapsamında üretilecek doğal gaz, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunda işlenecek. Osman Gazi'de işlenecek ve karaya taşınacak gaz ile mevcut üretim kapasitesi ikiye katlanarak günde 20 milyon metreküpe çıkarılacak.
Faz-3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'te devre alınması beklenen ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınması ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak.
Sakarya Gaz Sahası'nda yürütülen operasyonlar, Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile kesintisiz olarak devam ediyor. Enerji filosuna yeni katılan 5'inci ve 6'ncı sondaj gemilerinden birinin 2026 yılı içinde Karadeniz'deki arama ve üretim faaliyetlerine katılması planlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, "Mavi Vatan'da yazdığımız destanın bir nişanesi olan bu keşif, enerji alanındaki arama ve üretim faaliyetlerimiz için yeni ufukların kapısını araladı. Aradan geçen 5 yıllık süreçte arama ve üretim kabiliyetimiz, çok önemli bir noktaya ulaştı. Bundan sonra da durmaksızın çalışacak, kendi enerjimizi aramaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaların devam ettiğini belirten Bayraktar, "Şu anda Türkiye'de 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor. 2028 hedefimiz, bunu 4 katına çıkararak yerli gazımızı 16 milyon haneye ulaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.
DOĞAL GAZ MÜJDESİNİN MİMARI: BERAT ALBAYRAK
Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'deki rezerv arama faaliyetleri Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde söylediği "Tarihimizde ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemimizle, yılda en az Akdeniz'de 2 tane, Karadeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız." sözlerle başlamıştı.
Albayrak'ın, 6 Nisan 2017'deki Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'ndaki bu sözleri yeni bir dönemi işaret ediyordu. Albayrak, 6 Haziran 2017'de TPAO Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi ziyareti sırasında da, "Türkiye olarak biz artık büyük ve güçlü ülke Türkiye diyorsak, bu alanda da kendi mühendisimiz, gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun neticesi noktasında önemli adımlar atacağız." diye konuşmuştu.
Katıldığı her platformda, her toplantıda inancını gösteren Berat Albayrak, 9 Temmuz 2017'de gerçekleştirilen Dünya Petrol Kongresi'nde, "Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine odaklanmış durumdayız. Akdeniz havzasındaki sismik araştırmalarımız yoğun biçimde devam ediyor. Karadeniz bölgesinde bu anlamda aynı yoğunlukta eğilmeye devam ediyoruz." ifadeleriyle kararlığını dile getirmişti.
Albayrak, 10 Ağustos 2017'de katıldığı bir TV programında, "Burada ciddi keşifler oluyorsa, biz de kendi hukukumuza dayalı bölgeler içinde artık daha aktif olacağız. Bunu gerek üçüncü ülkelerle iş birliği yaparak, birlikte arama, sondaj işleri yaparak, gerekse çok büyük ve yeni bir atılımla kendi mühendislerimiz ve gemilerimizle biz de artık olacağız. Birlikte eskiden kazıyorduk, hala yine kazalım ama yeni dönemde kendimizde kazacağız." demişti.
Ve ilk sondaj tarihi ilk kez duyuldu. Artık başka bir boyut geçilmişti. Rota Akdeniz ve Karadeniz'deki doğal gaz kuyularıydı. Albayrak, Ekim 2017'ye geldiğinde ise 8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Bu yıl bitmeden, en geç önümüzdeki sene başında ilk Akdeniz sığ sondajımızı malzeme ve ekipmanlarda yetiştikten sonra da 2018'de ilk derin sondajımızı yapacağız. Türkiye yeni dünya düzeninde çok farklı bir yere doğru hızla yol alıyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyenler genelde ahmaklar. O zaman biz bir şeyleri değiştirelim ki farklı sonuçlar alalım." müjdesini vermişti.
Albayrak, Kasım 2017'deki 7. Uluslararası Doğalgaz Kongresi'nde, "Bugüne kadar bu iktidar döneminde neye ihtiyacımız varsa, neyi hak ediyorsak Cumhurbaşkanımız liderliğinde hepsini tek tek gerçekleştiriyoruz" demişti.
Albayrak, Fatih Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'e Uğurlama Töreni'nde, "Ben hep şuna inandığımı söyledim. Bu süreç başladıysa yakında neticeye ulaşmak.. Ama bugün ama yarın.. Bu yola girdiğiniz sürece doğru adımları, doğru bir sistem içinde, yerli ve milli bir duruşla, bilimsel olarak da doğru bir yol haritası izlediğiniz sürece neticeye ulaşmak kaçınılmazdı." ifadelerini kullanmıştı.
Fatih'i, Yavuz ve Kanuni takip etti, ardından da Abdülhamid Han envantere girdi. Türkiye derin denizlerde sondaj yapabilme kabiliyetine sahip dünyadaki 10 ülke arasına girdi. Albayrak'ın "kendimiz arayacağız" sözleri gerçek oldu. Albayrak, 2019 yılında, "Ben çok net söylüyorum. 2020'li yılların Türkiye'sinde inşallah Türkiye özellikle enerji aramacılığında petrol doğal gaz... Denizde ve karada... Petrol ve gaz noktasında sevinçli ve mutlu Haberler duyacak. Bundan en ufak bir şüphem yok." diye konuşmuştu.
Albayrak doğal gaz keşfi sinyalini bu sözlerle vermişti ve bu sözler de gerçek oldu. Türkiye'yi dünyada artık başka bir yerde konumlandıracak, Türkiye'nin belki de gelecek 10 yıllarını 100 yıllarını kurtaracak müjdeyi Başkan Erdoğan 21 Ağustos 2020'de verdi.
