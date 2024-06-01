Kırmızı et fiyatlarında düşüş! Et ve Süt Kurumu açıkladı: Yıl sonuna kadar sürecek

"KURBAN BAYRAMININ YAKLAŞMASI FİYATLARIN DÜŞMESİNDE BİR ETKEN OLAMAZ"

Sultangazi'de kasap olan Haluk Doğan, "Kırmızı ete 50 liralık bir indirim geldi. Bunu biz ithal ete ve alım gücünün azalmasına bağlıyoruz. Bu arada satışlarımız da düştü. İthal et biraz fazla geldi, alım gücü de azaldığı için fiyatlarda düşme oldu. 650 liraya sattığımız kuşbaşını 600'e çektik. 600 liraya sattığımız kıymayı ise 550 liraya çektik. Fiyatlar zaten çok yüksekti, şu anda 300-350 lira bandında olması gerekiyordu. Kurban bayramının yaklaşması fiyatların düşmesinde bir etken olamaz. Çünkü kurban kesildiği için hayvan sayısı düşecek. Ramazan'ın içinde zamlar geldi, Ramazan'ın son haftası düşüşler başladı. 2-3-5 derken 50 lira kadar bir indirim oldu. Daha aşağı ineceğini düşünmüyorum çünkü maliyetler belli. Yetiştiren de kazanmıyor, satan da alan da kazanmıyor. Hiç kimse bu fiyatlardan memnun değil. Fiyatların düzene girmesi lazım, fiyatlar çok değişken. Her hafta fiyatlar düşüyor veya çıkıyor, biz de şaşırdık. Sürekli bağlantıda olduğumuz yerlerin 'Ne oldu da zam geldi' sorusuna cevap veremiyoruz" dedi.