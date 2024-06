Kırmızı et fiyatlarında düşüş! Et ve Süt Kurumu açıkladı: Yıl sonuna kadar sürecek

Yılbaşından bu yana art arda zam yapılan kırmızı et fiyatlarında aylar sonra düşüş oldu. Et ve Süt Kurumu'nun et ithalatı ile arz-talep dengesinin sağlanması üzerine kırmızı ette yüzde 8 ile 10 oranında indirim yapıldı. Gelen indirimin ardından kilogramı 650 liraya satılan kuşbaşı et 580 liraya, 600 liraya satılan kıyma ise 550 liraya düştü. İstanbul Kasaplar Esnaf Odası üyesi Veysel Günal, "Et ve Süt Kurumu'nun ithal et getirmesi ve sanayicilere eti vermesi nedeniyle piyasalarda biraz arz-talep dengelendi. Kırmızı et şu anda 650-700 lira bantlarından 580 lira bantlarına kadar geriledi. Aşağı yukarı kilogramında 70 lira civarında bir düşüş oldu" dedi. Et ve Süt Kurumu'ndan alınan bilgiye göre yıl sonuna kadar kırmızı et ithalatı devam edecek.