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Ramazan öncesi marketlerde fırsatçılık! Gıda fiyatlarında etiketler neden sürekli değişiyor? Uzman isimler konuyu A Haber'de değerlendirdi

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Ramazan öncesi marketlerde fırsatçılık! Gıda fiyatlarında etiketler neden sürekli değişiyor? Uzman isimler konuyu A Haber’de değerlendirdi

Ramazan ayına sayılı günler kala gıda fiyatları hareketlendi. Ticaret Bakanlığı denetimleri artırsa da özellikle asgari ücretteki artış fırsatçıların zam bahanesi oldu. Ramazan öncesi et, süt, süt ürünleri ve bazı tahıl ürünleri ortalama yüzde 20 zamlandı.Uzman isimler A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fırsatçılar Ramazan öncesinde zam oyunlarını yine devreye aldı. A Haber ekibi marketlerde gıda ürünlerinin fiyatlarını araştırdılar. Uzman isimler A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında fahiş fiyat artışlarının sıkı takip edilmesi ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o programdan satır başlıkları;

Prof. Dr. Zakir Avşar İletişim Bilimci

Et ve süt kurumunda bir regülasyon kurumudur vardır. Orada ki almış olduğumuz fiyat ile diğer yerleri bir tutmamız lazım. Fakat bu fiyatlar rasyonel fiyatlar değildir, makul fiyatlarda değildir makuliyetin gayet yukarısındadır. Marketler zincir olan yapılardır ve normalin çok üstüne et işletip satabilme kapasitesine sahiplerdir. Normal şartlarda marketlerde ki et fiyatlarının bir kasabın altında olması lazım.

Regülasyon kurumları var, Tarım Kredi Kooperatiflerini de açtık ki piyasayı belirli bir seviyeye taşıyabilmek adına. Çokta doğru bir karar aslında. Çünkü sizin onları serbest bırakmanız onların fırsatçılığını daha da fazla bir noktaya taşıyor.

Bunu da tüketicinin aleyhine kullanıyorlar. Et ve süt ürünleri kurumundaki amacımız üreticisini desteklemekti, tarım kredide de aynıydı amacımız tüketicisi desteklemek değil üreticiyi desteklemekti.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin

Sayın Tarım ve Orman Bakanımız çok güzel açıklamalar yapmış fakat burada asıl kalıcı çözüm yapmak Türkiye'de asıl üretimi arttırmalıdırlar. Avrupa Birliği standartında halkımız et ve süt tüketiyor. Burada bir taraftan çiftçimizin hakkını vermek hayvancılık yapanların hakkını korumamız gerekiyor. Elbette denetim şart özellikle ramazan ayında.

Prof. Dr. Zakir Avşar İletişim Bilimci

Ürün üreticiden çıktığı anda maliyet unsuru artıyor. Bu işin lojistiği, kirası, elemanı vs var. Elbette ki artı bir maliyet faktörü ile fiyatının yükselmesini normal karşılayacağız. Birde kar marjı olarak ama burada aşırı bir kar marjı konulduğu zaman vatandaşlar için hayatı çekilmez hale getirirsiniz ve kendi sürdürülebilirliğinizde tartışılır hale getirirsiniz.

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