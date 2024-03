Ramazan öncesi marketlerde fırsatçılık! Gıda fiyatlarında etiketler neden sürekli değişiyor? Uzman isimler konuyu A Haber’de değerlendirdi

Prof. Dr. Zakir Avşar İletişim Bilimci

Et ve süt kurumunda bir regülasyon kurumudur vardır. Orada ki almış olduğumuz fiyat ile diğer yerleri bir tutmamız lazım. Fakat bu fiyatlar rasyonel fiyatlar değildir, makul fiyatlarda değildir makuliyetin gayet yukarısındadır. Marketler zincir olan yapılardır ve normalin çok üstüne et işletip satabilme kapasitesine sahiplerdir. Normal şartlarda marketlerde ki et fiyatlarının bir kasabın altında olması lazım.