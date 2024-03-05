Ramazan öncesi marketlerde fırsatçılık! Gıda fiyatlarında etiketler neden sürekli değişiyor? Uzman isimler konuyu A Haber’de değerlendirdi

Regülasyon kurumları var, Tarım Kredi Kooperatiflerini de açtık ki piyasayı belirli bir seviyeye taşıyabilmek adına. Çokta doğru bir karar aslında. Çünkü sizin onları serbest bırakmanız onların fırsatçılığını daha da fazla bir noktaya taşıyor.

Bunu da tüketicinin aleyhine kullanıyorlar. Et ve süt ürünleri kurumundaki amacımız üreticisini desteklemekti, tarım kredide de aynıydı amacımız tüketicisi desteklemek değil üreticiyi desteklemekti.