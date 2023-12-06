7500-8000-9200 TL maaş alanlara ödeme miktarları çıktı! SSK BAĞKUR emeklisine pazartesi-salı kişi başı 11.800 TL piyangosu!
Aralık ayının sonlarına yaklaşırken, Türkiye genelinde milyonlarca emekli vatandaş, beklenen maaş promosyon ödemeleri ve Ocak ayında gerçekleşecek güncellemeler konusundaki gelişmeleri büyük bir merakla bekliyor. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte emeklilere yönelik sunulan yeni promosyon ücretleri, emekliler arasında büyük ilgi uyandırıyor. Ayrıca, Ocak ayında emeklilere yönelik yapılacak zammın yüksek olacağına dair söylentiler, promosyon beklentilerini daha da arttırmış durumda.
Türkiye'de birçok banka, emekli vatandaşlara yönelik özel promosyon kampanyaları düzenleyerek dikkat çekiyor. Garanti BBVA, İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Akbank gibi önde gelen bankalar, emeklilere avantajlı teklifler sunarak onların maaş hesaplarını kendilerine transfer etmeyi hedefliyor. Bu kampanyalar kapsamında genellikle belirli bir süre boyunca maaş müşterisi olan emeklilere ekstra promosyon ödemeleri, düşük faizli kredi imkanları, ücretsiz bankacılık hizmetleri gibi çeşitli avantajlar sunuluyor.
Ziraat Bankası
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alma sözü verenlere 3 bin ila 5 bin TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
📌3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
📌3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
📌7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
📌10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır.
Garanti BBVA,
1 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanyasında emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 7.500 TL'ye varan nakit promosyon ve kredi kartı harcamalarına 1.000 TL bonus fırsatı sunuyor.
İş Bankası,
1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında SGK emeklilerine 7.500 TL'ye varan promosyon ve aidatsız kart kullanımı avantajları sağlıyor.
Yapı Kredi,
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine özel "Emeklilik Paketi" ile 9.000 TL'ye varan promosyon avantajları sunuyor.
Akbank ise
01-31 Aralık 2023 tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyanlara 10.000 TL'ye varan promosyon ve 2.000 TL chip-para kazanma fırsatı sunuyor.
ING Bank,
SGK emekli maaşını taşıyanlara 8.500 TL'ye varan nakit promosyon ve otomatik fatura talimatına ek 4.000 TL'ye varan ek nakit promosyon avantajları sunmaktadır. Bu kampanyalar, emeklilere mali konularda çeşitli kolaylıklar sağlayarak yaşam standartlarını artırmayı hedeflemektedir.
HalkBank
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca HalkBank'dan alma sözü verenlere 3.000 ila 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
📌3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
📌3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
📌7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
📌10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır.
VakıfBank
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Vakıfbank'dan alma sözü verenlere 3.000 ila 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
📌3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
📌3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
📌7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
📌10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır.
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- 7500-8000-9200 TL maaş alanlara ödeme miktarları çıktı! SSK BAĞKUR emeklisine pazartesi-salı kişi başı 11.800 TL piyangosu!
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