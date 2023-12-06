7500-8000-9200 TL maaş alanlara ödeme miktarları çıktı! SSK BAĞKUR emeklisine pazartesi-salı kişi başı 11.800 TL piyangosu!

Türkiye'de birçok banka, emekli vatandaşlara yönelik özel promosyon kampanyaları düzenleyerek dikkat çekiyor. Garanti BBVA, İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Akbank gibi önde gelen bankalar, emeklilere avantajlı teklifler sunarak onların maaş hesaplarını kendilerine transfer etmeyi hedefliyor. Bu kampanyalar kapsamında genellikle belirli bir süre boyunca maaş müşterisi olan emeklilere ekstra promosyon ödemeleri, düşük faizli kredi imkanları, ücretsiz bankacılık hizmetleri gibi çeşitli avantajlar sunuluyor.

Ziraat Bankası