Külliye’de kritik zirve! Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i kabul edecek

Giriş: 06.01.2026 15:40 Güncelleme: 07.01.2026 11:09
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Duran, "Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir" bilgisini paylaştı. Öte yandan Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı İbrahim'i Külliye'de kabul edecek. İki liderin anlaşmalar ve imza töreninin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

BAKAN GÜLER HAVALİMANINDA KARŞILADI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Yaşar Güler ve eşi Demet Güler, Başkan Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile eşi Wan Azizah İsmail'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Paylaşımda, karşılamaya ilişkin fotoğraflara da yer verildi. Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleştirilecek.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANACAK
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşılayacak.

BAŞKAN ERDOĞAN İBRAHİM'İ KABUL EDECEK
Öte yandan Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. İki liderin anlaşmalar ve imza töreninin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunması bekleniyor.

HANGİ KONULAR MASADA?
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, resmi ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada "Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, 7 Ocak Çarşamba günü Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin ilk toplantısı tertiplenecektir. Bu çerçevede, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir" ifadelerine yer verdi.

