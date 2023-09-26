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Doğadan gelen ilham QUA Granite ile sanata dönüşüyor!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.09.2023
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Doğadan gelen ilham QUA Granite ile sanata dönüşüyor!

Contemporary İstanbul, QUA Pavilion’un tasarımcısı Ömer Pekin’in taş anıtlardan ilham alarak oluşturduğu eserine, 28 Eylül- 1 Ekim 2023 tarihleri arasında Tersane İstanbul’da ev sahipliği yapacak.

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