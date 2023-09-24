29 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM’e stanley termos, tost makinesi, airfryer, LG LED TV, elektrikli Süpürge, mini şarjlı pompa geliyor

BİM 29 Eylül itibari ile geçerli olacak indirimli ürünlerin yeni listesini ve satışa sunacağı fiyatları açıkladı. 6 Ekim 2023 tarihine kadar BİM'in raflarında yerini alacak ürünler arasında LG 55" Uhd Smart Tv 16.999 TL, Nordmende 55" Uhd Android Tv 10.999 TL, Fakir Veyron Turbo XL Toz Torbasız Süpürge 3.299 TL, Joyplus Işıklı Oda Nemlendirici 159 TL, Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge 4.299 TL, Blaupunkt Taste Master Dijital Air Fryer 2.299 TL, Blaupunkt Tost Makinesi 1.299 TL, Stanley One Hand Mug Termos 407 ml 699 TL, Çırpıcı Set 32,50 TL, Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL, Kırlent Kılıfı 37,50 TL, Kız/Erkek Çocuk Baskılı Sweatshirt 75 TL ve daha fazlası bulunuyor. İşte BİM'in yeni aktüel ürünler kataloğu...

BİM 29 EYLÜL – 6 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU