28 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 3 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni ayın ürünleri arasında 159 TL’ye tereyağı 109 TL’ye 5kg yoğurt, 95 TL’ye 500 gr kaşar peynir satılıyor

3 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni ayın ürünleri arasında 159 TL’ye tereyağı 109 TL’ye 5kg yoğurt, 95 TL’ye 500 gr kaşar peynir satılıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
ABONE OL
3 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni ayın ürünleri arasında 159 TL’ye tereyağı 109 TL’ye 5kg yoğurt, 95 TL’ye 500 gr kaşar peynir satılıyor

BİM 3 Ekim aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Ekim ayının ilk kataloğu ile müşterilerinin karşısına çıkan BİM yeni katalogda 159 TL’ye tereyağı 109 TL’ye 5kg yoğurt, 95 TL’ye 500 gr kaşar peynir, 38,50 TL’ye domates salçası, 145 TL’ye 5 kg Osmancık pirinci satışa sunuyor. İşte yeni ayın indirim kataloğu…

BİM Ekim ayının ilk aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 3 Ekim 2023 tarihinde başlayacak indirimle birlikte İçim Tereyağ 1 Kg 159 TL, Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 109 TL, Eker Probiyotik Yoğurt 900 gr 29,50 TL, Pınar Labne 400 gr 49,50 TL, Yörükoğlu Kaşar Peyniri 500 gr 95 TL, Yörükoğlu Yağlı Süt 1 Litre 23,50 TL, Yörükoğlu Sade Süt 180 ml 5,90 TL, Yörükoğlu Çilekli Süt 180 ml 5,90 TL, Yörükoğlu Muzlu Süt 180 ml 5,90 TL, Tat Biber Salçası 1450 gr 109,50 TL, Tamek Domates Salçası 700 gr 38,50 TL, Tamek Garnitür 550 gr 25,75 TL, Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 145 TL, Saban Nohut 2500 gr 73,50 TL, Saban Kırmızı Mercimek 2500 gr 53,25 TL, Pek Food Sebzeli Erişte Çeşitleri 400 gr 20,50 TL , Duru Haşlanmış Kırmızı Fasulye & Börülce 400 gr 11,75 TL, Duru Bulgur Çeşitleri 1 Kg 22,50 TL, Seyidoğlu Geleneksel Çilek Reçeli 42,50 TL fiyat etiketi ile depolardan çıkarak marketteki raflarda yerini alacak. İşte 3 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu ve indirimli fiyatlar….

Migros 28 Eylül aktüel indirim kataloğunu yayınladı! Migros’da bu hafta piliç 54.50 TL, un 5kg 57.90 TL, Osmancık pirinç 2,5kg 76.90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 169.90 TL’den satılıyor MİGROS 28 EYLÜL AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞUNU YAYINLADI! MİGROS’DA BU HAFTA PİLİÇ 54.50 TL, UN 5KG 57.90 TL, OSMANCIK PİRİNÇ 2,5KG 76.90 TL, 40’LI TUVALET KAĞIDI 169.90 TL’DEN SATILIYOR
28 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı: A101’de 5LT sıvı yağ 149 TL, 6KG bulaşık deterjanı 89 TL, 1KG tost peyniri 132 TL, 1KG beyaz peynir 92 TL’ye satılıyor 28 EYLÜL A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLADI: A101’DE 5LT SIVI YAĞ 149 TL, 6KG BULAŞIK DETERJANI 89 TL, 1KG TOST PEYNİRİ 132 TL, 1KG BEYAZ PEYNİR 92 TL’YE SATILIYOR
27 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınladı! ŞOK’ta bu hafta 149 bin TL’ye 2+1 14 kişilik, 89 bin 900 TL’ye 8-10 kişilik, 16.900 TL’ye soba yer alıyor 27 EYLÜL ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLADI! ŞOK’TA BU HAFTA 149 BİN TL’YE 2+1 14 KİŞİLİK, 89 BİN 900 TL’YE 8-10 KİŞİLİK, 16.900 TL’YE SOBA YER ALIYOR

BİM 3 EKİM - 10 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

İçim Tereyağ 1 Kg 159 TL

Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 109 TL

Eker Probiyotik Yoğurt 900 gr 29,50 TL

Pınar Labne 400 gr 49,50 TL

Yörükoğlu Kaşar Peyniri 500 gr 95 TL

Yörükoğlu Yağlı Süt 1 Litre 23,50 TL

Yörükoğlu Sade Süt 180 ml 5,90 TL

Yörükoğlu Çilekli Süt 180 ml 5,90 TL

Yörükoğlu Muzlu Süt 180 ml 5,90 TL

Tat Biber Salçası 1450 gr 109,50 TL

Tamek Domates Salçası 700 gr 38,50 TL

Tamek Garnitür 550 gr 25,75 TL

Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 145 TL

Saban Nohut 2500 gr 73,50 TL

Saban Kırmızı Mercimek 2500 gr 53,25 TL

Pek Food Sebzeli Erişte Çeşitleri 400 gr 20,50 TL

Duru Haşlanmış Kırmızı Fasulye & Börülce 400 gr 11,75 TL

Duru Bulgur Çeşitleri 1 Kg 22,50 TL

Seyidoğlu Geleneksel Çilek Reçeli 42,50 TL

Binboğa Pratik Kapak Çiçek Balı 325 gr 49,75 TL

Koska Helva Sade & Kakaolu 200 gr 25 TL

Orkide Margarin 4x250 gr 59,75 TL

Cem Doğal Yağlı Sele Siyah Zeytin 800 gr 95 TL

Komili Riviera Zeytinyağı 500 ml 105 TL

Safir İyotlu Sofra Tuzu 1500 gr 8,50 TL

Çotanak Ceviz & Fındık Yağı 1 Litre 112,50 TL

Knorr Tavuk Bulyon 24x10 gr 28,50 TL

Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 375 gr 37,50 TL

Seyidoğlu Tahin 300 gr 39,75 TL

Seyidoğlu Üzüm Pekmezi 400 gr 29,75 TL

Tada Mısır Konservesi 3x200 gr 37,50 TL

Dardanel Ton Balığı 3x75 gr 59,75 TL

Fıçı Salatalık Turşusu 2550 gr 74,50 TL

Green Life Kırmızı Pul Biber 200 gr 35 TL

Derby Lady Tıraş Bıçağı 14'lü 54,50 TL

Derby Tıraş Kolonyası Okyanus Esintisi 250 ml 24,50 TL

Mr. Green Pelüş Mikrofiber Temizlik Bezi 2'li 28,50 TL

Family Mikrofiber Gözlük Temizleme Mendili 5 TL

Lionesse Tırnak Parlatıcı Törpü 35 TL

Yumoş Sprey 450 ml 44,50 TL

Newgen Yüz Bakım Kremi 40 ml 36,50 TL

Naturalove Göz Çevresi Masaj Aleti Seti 2'li 95 TL

Maybelline Made For All Ruj 99 TL

Maybelline Baby Skin Makyaj Bazı 99 TL

Maybelline Go Extreme Maskara 129 TL

Welsoft Kadın Çorabı 29,50 TL

Welsoft Çocuk Çorabı 26,50 TL

Kadın Soket Çorap Rapsodi 3'lü 39,50 TL

Casilli Bebek Çorap 2'li 29,50 TL

Comfort Family Kadın Şönil Çorap 29,50 TL

Naturalove Pelüş Kırlent Kılıf 85 TL

Naturalove Pelüşlü Sıcak Su Torbası 99 TL

Naturalove Küçük Makyaj Çantası 49 TL

Naturalove Büyük Makyaj Çantası 89 TL

Naturalove Taç 25 TL

Naturalove Mandal Toka 25 TL

EQ Ahşap Takı Düzenleyici 179 TL

Angie R-95 Vücut Spreyi 37,50 TL

Angie El Kremi 75 ml 21,50 TL

Angie-R-95 Parfüm 95 TL

Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli 5 Litre 105 TL

Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 99 TL

Bind Activit Bulaşık Makinesi Kapsülü 125 TL

Bulaşık Makinesi Kokusu 17,50 TL

Aks Yüzey Temizleyici 4 Litre 52,50 TL

Soda Plus Çamaşır Sodası 500 gr 29 TL

Miss Bulaşık Deterjanı 1+1 Litre 57,50 TL

Hyperactive Lavabo Açıcı Jel 750 gr 24,50 TL

Hyperactive Derz Temizleyici 750 ml 24,50 TL

Peros Konsantre Yumuşatıcı 2x1440 ml 89,50 TL

Beyazlatıcı Yüz Bakım Kremi 75 ml 99 TL

Leke Karşıtı Yüz Bakım Kremi 60 ml 109 TL

Eyüp Sabri Tuncer Gül Suyu 350 ml 32,50 TL

Nivea Peeling Jel 150 ml 55 TL

Claderm Kil Maskesi 50 ml 15 TL

Neutrogena Hydrojel Yüz Bakım Maskesi 35 TL

Mr. Green Çok Amaçlı Temizlik Bezi 34,50 TL

Mr. Green Selülozik Bulaşık Süngeri 14,50 TL

Blenior Yüz Ağda Bandı 24'lü 18,75 TL

Dalan Botanica Katı Sabun 4x150 gr 38,50 TL

Marmara Oda Sprey Kolonya 500 ml 44,50 TL

Marmara Barber Parfümlü Sprey Kolonya 22,50 TL

Eyüp Sabri Tuncer Diş Macunu 90 ml 42,50 TL

Vepa Diş Fırçası 19,50 TL

Mis Kürdanlı Diş İpi 61'li 16,50 TL

Hobby Duş Jeli 26,50 TL

Komili Şampuan 500 ml 35 TL

29 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM’e stanley termos, airfryer, tost makinesi, mini şarjlı pompa, LG LED TV, elektrikli Süpürge geliyor 29 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: BİM’E STANLEY TERMOS, AİRFRYER, TOST MAKİNESİ, MİNİ ŞARJLI POMPA, LG LED TV, ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE GELİYOR
Tarım kredi market yeni indirim listesi yayınladı! TARIM KREDİ MARKET YENİ İNDİRİM LİSTESİ YAYINLADI!

BİM 29 EYLÜL – 6 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

LG 55" Uhd Smart Tv 16.999 TL

Nordmende 55" Uhd Android Tv 10.999 TL

Fakir Veyron Turbo XL Toz Torbasız Süpürge 3.299 TL

Joyplus Işıklı Oda Nemlendirici 159 TL

Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge 4.299 TL

Blaupunkt Taste Master Dijital Air Fryer 2.299 TL

Blaupunkt Tost Makinesi 1.299 TL

Stanley One Hand Mug Termos 407 ml 699 TL

Hobby Life Tek Fiyat Plastik 10 TL

Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 27,50 TL

Naturalove Ahşap Mutfak Gereçleri 10 TL

Kare Saklama Kabı 3'lü 14,50 TL

Benante Melamin Oval Nakışlı Tepsi 34,50 TL

Benante Desenli Oval Sunumluk 45 TL

Benante Çiçek Desenli Porselen Kupa 75 TL

Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 27,50 TL

Glass in Love Cam Kurabiyelik / Şekerlik 99 TL

Glass in Love Cam Tabaklı Tatlı Kasesi 6'lı 159 TL

Glass in Love Cam Desenli Saklama Kabı 21,50 TL

Glass in Love Cam Saklama Kabı 12,50 TL

Colorina Pasta Servis Seti 209 TL

Colorina Çay Tabağı 6'lı 95 TL

Colorina Cam Kase 3'lü 59 TL

Colorina Ayaklı Kek Tabağı 32 cm 119 TL

Colorina İki Katlı Kurabiyelik 129 TL

Braun Cafehouse Pure Aroma Filtre Kahve Makinesi 1.799 TL

Borcam By Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 99 TL

Borcam By Paşabahçe Sufle Kabı / Kase 21,50 TL

Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 149 TL

Paşabahçe Mezze Tabak 32,50 TL

Paşabahçe Bouquet Kase 6'lı 69 TL

Okyanus Home Silikon Karma Ürünler 22,50 TL

Okyanus Home Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 17,50 TL

Alpina Bitki Çayı ve Kahve Demliği 350 ml 89 TL

Sos ve Saklama Şişesi 700 ml 15 TL

Çırpıcı Set 32,50 TL

Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL

Lav Desenli Meşrubat Bardağı 55 TL

Lav Kase 12,50 TL

Lav Pastel Renkli Çay Seti 129 TL

Casilli Pijama Takımı Kadın 239 TL

Çantalı Dikiş Seti 49 TL

Molinella Dertsiz Masa Örtüsü 119 TL

Koltuk Örtüsü Jakarlı 85 TL

Maisonette El Havlusu 19,50 TL

Maisonette Yüz Havlusu 44,50 TL

Kırlent Kılıfı 37,50 TL

Kız/Erkek Çocuk Baskılı Sweatshirt 75 TL

Space 24 Araç Boyun Destek Yastığı 399 TL

Space 24 Araç İçi Düzenleyici 139 TL

Space 24 Mini Kablosuz Hava Kompresörü 699 TL

Space 24 Araç Cam Sileceği 39,50 TL

Space 24 Oto Numaratör 32,50 TL

Space 24 2'li Koltuk Arası Bardak Tutucu ve Organizer 119 TL

Space 24 Şarjlı Led Flaşör 49 TL

Space 24 Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu 99 TL

Space 24 Hareket Sensörlü Kablosuz Lamba 97,50 TL

Space 24 Araç Sibop Kapağı 29,90 TL

House Pratik Figürlü Şifreli Kilit 119 TL

Polosmart Aux Girişini Bluetooth'a Dönüştüren Araç Kiti 179 TL

Polosmart Dikiz Aynası Telefon Tutucu 79 TL

Polosmart Araç İçi Telefon Tutucu 69 TL

Polosmart Araç İçi Fm Transmitter 109 TL

Disney Frozen Elsa ve Aksesuarları 299 TL

Articolo Anı Albümü 129 TL

Yükselen Zeka İlk Sticker Kitabım 3'lü Set 159 TL

Çıkartmalı Eğlen Öğren Kitapları 17,50 TL

Yapı Kredi Yayınları Gerçek Hayattan Hikayeler 24,50 TL

İnkılap Resimli İngilizce-Türkçe Sözlük 49,50 TL

Oto Çekici Araba 99 TL

Oyuncak Römorklu Traktör 149 TL

Cars Oyuncak Araba 39,50 TL

Piccolo Mondi Oyuncak Arazi Aracı 69 TL

Smartland Dough Oyuncak Sürpriz Yumurta 19,50 TL

Woody Ahşap Bloklar 179 TL

Twist And Turn Oyunu 189 TL

Oyuncak Tamir Seti 49 TL

MGS Oyuncak Süpürge 89 TL

MGS Çok Parçalı Blok Oyuncaklar 69 TL

MGS Meyve Sebze Kesme Oyunu 119 TL

MGS Luna Balonlu Oyuncak Set 119 TL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA