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Terörden temizlenen Gabar'da petrol üretimi artıyor! Hedef günlük 200 bin varil | İhtiyacın yüzde 20'sini karşılayacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.07.2023
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Terörden temizlenen Gabar’da petrol üretimi artıyor! Hedef günlük 200 bin varil | İhtiyacın yüzde 20’sini karşılayacak

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yapılan çalışmalar tam gaz devam ediyor. Bir yandan Zonguldak'ta Karadeniz gazını karaya taşıyan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), diğer yandan da Şırnak'ta petrol arama ve üretim çalışmalarını sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar’daki keşifle bu sene inşallah 100 bin varil gün üretime çıkaracağız. Hedef, 2024 sonunda 200 bin varile çıkarmak." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni kurulan hükümetin öncelikli gündem başlıklarından biri enerji. Türkiye Yüzyılı'nda enerjide merkez ülke olunması için kara-deniz yurdun her yeri didik didik aranıyor.

Yatırım ve çalışmalar da meyvelerini vermeye başladı. İlk önce, büyük çabalarla kurulan dünyanın sayılı filolarından biri olan sondaj ve sisimik tarama gemileri ile denizler adeta yeniden fethedildi. Karadeniz'de bulunan toplam 710 milyar metreküplük gaz rezervi, enerji alanındaki çalışmalara moral verdi. Özellikle Türkiye sınırının hemen ardında Irak ve Suriye topraklarından petrol fışkırırken sınırın bu tarafında neden olmadığı yıllardır kafaları karıştıran bir durumdu.

TERÖR ÜSSÜYDÜ, PETROL SAHASI OLDU

Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle yeraltı zengin yatakları kullanılmayan Güneydoğu petrol keşifleriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Doğuda büyük bir petrol tarama faaliyeti başladı. Batman, Hakkari ve Şırnak, Türkiye'nin petrol üretim ve sondaj faaliyetinde en önemli şehirler arasına girdi.

Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından bir dönem 'ikinci Kandil' olarak anılan ve teröristlerin 'girilmez' dediği Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları devam ediyor.

BAKAN BAYRAKTAR DUYURDU: GABAR'DA HEDEF GÜNLÜK 200 BİN VARİL ÜRETİM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bazı gazetelerin Ankara temsilcileri ile buluştu. Bayraktar burada Gabar'daki petrol üretimi ile ilgili yeni hedefi duyurdu.

Bakan Albayrak, "Günlük yaklaşık 1 milyon varil ham petrol tüketiyoruz. Yaklaşık yüzde 8'ini kendi imkânlarımızla karşılıyoruz. Gabar'daki keşifle bu sene inşallah 100 bin varil gün üretime çıkaracağız. Hedef, 2024 sonunda 200 bin varile çıkarmak. 200 bin varil, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20'sini kendi kendine karşılaması anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

KATO'DA YENİ PETROL KUYUSU ÇALIŞMALARI

Yetkililer, Şırnak'ın altının petrol denizi olduğunu belirtirken, Gabar ve Cudi'nin ardından zengin petrol yataklarına sahip olduğu ifade edilen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda da aramalar başlamıştı. Şırnak ve Hakkâri sınırında yer alan Kato Dağı'nda farklı noktalarda petrol aranırken, Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışmalar yapıldığı öğrenilmişti.

Gabar petrolünden sonrası çalışmalara hız verilen ve sondaj çalışmalarına başlanan Kato Dağı'ndaki izlenimlerini yazan Sabah gazetesi Yavuz Donat, TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin'in sözlerini aktardı; "Kato Dağı'nın altı petrol denizi...

Kato'daki petrol rezervi Cudi Dağı'ndan, Gabar Dağı'ndan kat kat fazla olduğu belirtiliyor. 7/24 çalışmalar aralık sürerken hedef 3 bin metrede petrol denizine ulaşmak.

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