Terörden temizlenen Gabar'da petrol üretimi artıyor! Hedef günlük 200 bin varil | İhtiyacın yüzde 20'sini karşılayacak
Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yapılan çalışmalar tam gaz devam ediyor. Bir yandan Zonguldak'ta Karadeniz gazını karaya taşıyan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), diğer yandan da Şırnak'ta petrol arama ve üretim çalışmalarını sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar’daki keşifle bu sene inşallah 100 bin varil gün üretime çıkaracağız. Hedef, 2024 sonunda 200 bin varile çıkarmak." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni kurulan hükümetin öncelikli gündem başlıklarından biri enerji. Türkiye Yüzyılı'nda enerjide merkez ülke olunması için kara-deniz yurdun her yeri didik didik aranıyor.
Yatırım ve çalışmalar da meyvelerini vermeye başladı. İlk önce, büyük çabalarla kurulan dünyanın sayılı filolarından biri olan sondaj ve sisimik tarama gemileri ile denizler adeta yeniden fethedildi. Karadeniz'de bulunan toplam 710 milyar metreküplük gaz rezervi, enerji alanındaki çalışmalara moral verdi. Özellikle Türkiye sınırının hemen ardında Irak ve Suriye topraklarından petrol fışkırırken sınırın bu tarafında neden olmadığı yıllardır kafaları karıştıran bir durumdu.
TERÖR ÜSSÜYDÜ, PETROL SAHASI OLDU
Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle yeraltı zengin yatakları kullanılmayan Güneydoğu petrol keşifleriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.
BAKAN BAYRAKTAR DUYURDU: GABAR'DA HEDEF GÜNLÜK 200 BİN VARİL ÜRETİM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bazı gazetelerin Ankara temsilcileri ile buluştu. Bayraktar burada Gabar'daki petrol üretimi ile ilgili yeni hedefi duyurdu.
Bakan Albayrak, "Günlük yaklaşık 1 milyon varil ham petrol tüketiyoruz. Yaklaşık yüzde 8'ini kendi imkânlarımızla karşılıyoruz. Gabar'daki keşifle bu sene inşallah 100 bin varil gün üretime çıkaracağız. Hedef, 2024 sonunda 200 bin varile çıkarmak. 200 bin varil, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20'sini kendi kendine karşılaması anlamına gelir." ifadelerini kullandı.
KATO'DA YENİ PETROL KUYUSU ÇALIŞMALARI
Yetkililer, Şırnak'ın altının petrol denizi olduğunu belirtirken, Gabar ve Cudi'nin ardından zengin petrol yataklarına sahip olduğu ifade edilen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda da aramalar başlamıştı. Şırnak ve Hakkâri sınırında yer alan Kato Dağı'nda farklı noktalarda petrol aranırken, Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışmalar yapıldığı öğrenilmişti.
Gabar petrolünden sonrası çalışmalara hız verilen ve sondaj çalışmalarına başlanan Kato Dağı'ndaki izlenimlerini yazan Sabah gazetesi Yavuz Donat, TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin'in sözlerini aktardı; "Kato Dağı'nın altı petrol denizi...
Kato'daki petrol rezervi Cudi Dağı'ndan, Gabar Dağı'ndan kat kat fazla olduğu belirtiliyor. 7/24 çalışmalar aralık sürerken hedef 3 bin metrede petrol denizine ulaşmak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray - Kisvarda FC hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray Kisvarda hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?
- MTV ÖDEME TARİHLERİ 2023! MTV ek vergi ne zaman ödenecek, kimler muaf olacak? Hangi araç ne kadar ödeyecek?
- 10 TEMMUZ GÜNCEL BENZİN FİYATLARI | Akaryakıt fiyatları ne kadar, motorin indirim var mı? İstanbul, İzmir, Ankara...
- IPHONE ZAMMI SON DAKİKA | Zamlı iphone 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? APPLE TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ!
- Yeni KDV ne zaman yürürlüğe girecek 2023? SON DAKİKA | Temmuz zammı ile KDV oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
- SİGARA FİYAT LİSTESİ 2023! Sigaraya ne kadar zam geldi, en ucuz, en pahalı sigara ne kadar? 10 Temmuz sigara zammı ile güncel fiyatlar...
- AF YASASI son dakika çıktı mı 2023? Mahkumlara af yolda mı, çıkacak mı? Denetimli serbestlik, genel, kısmi af, Adalet Bakanlığı ceza indirimi...
- Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Kızılay'ın ilk kadın başkanı Fatma Meriç Yılmaz kaç yaşında, nereli?
- Zuhal Topal'ın kilo verme yöntemi! Bu besini tüketerek 35 kilo verdi! Her gün 1 kaşık...
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
- Faizsiz 150.000 TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik kredisi ne zaman verilecek? Aile ve Gençlik bankası...
- Milyonların işini kolaylaştıracak! Veliler derin bir oh çekecek! İşte, yeni e-Devlet hizmeti...