Terörden temizlenen Gabar’da petrol üretimi artıyor! Hedef günlük 200 bin varil | İhtiyacın yüzde 20’sini karşılayacak

BAKAN BAYRAKTAR DUYURDU: GABAR'DA HEDEF GÜNLÜK 200 BİN VARİL ÜRETİM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bazı gazetelerin Ankara temsilcileri ile buluştu. Bayraktar burada Gabar'daki petrol üretimi ile ilgili yeni hedefi duyurdu.

Bakan Albayrak, "Günlük yaklaşık 1 milyon varil ham petrol tüketiyoruz. Yaklaşık yüzde 8'ini kendi imkânlarımızla karşılıyoruz. Gabar'daki keşifle bu sene inşallah 100 bin varil gün üretime çıkaracağız. Hedef, 2024 sonunda 200 bin varile çıkarmak. 200 bin varil, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20'sini kendi kendine karşılaması anlamına gelir." ifadelerini kullandı.