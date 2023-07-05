Kato Dağı'nın altı petrol denizi! Gabar ve Cudi'den sonra yeni müjde | Çalışmalar devam ediyor

Şırnak'ta, terörden temizlenen Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından yeni petrol müjdesi geldi. Bir dönem ikinci Kandil olarak anılan ve teröristlerin 'girilmez' dediği Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları devam ediyor. TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin, "Kato Dağı'nın altı petrol denizi" dedi.

Giriş Tarihi: 05.07.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 07:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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