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Kato Dağı'nın altı petrol denizi! Gabar ve Cudi'den sonra yeni müjde | Çalışmalar devam ediyor
Şırnak'ta, terörden temizlenen Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından yeni petrol müjdesi geldi. Bir dönem ikinci Kandil olarak anılan ve teröristlerin 'girilmez' dediği Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları devam ediyor. TPAO Bölge Müdürü OğuzŞahin, "KatoDağı'nın altı petroldenizi" dedi.
Giriş Tarihi: 05.07.2023 07:00Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 07:01