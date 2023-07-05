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Kato Dağı'nın altı petrol denizi! Gabar ve Cudi'den sonra yeni müjde | Çalışmalar devam ediyor

Şırnak'ta, terörden temizlenen Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından yeni petrol müjdesi geldi. Bir dönem ikinci Kandil olarak anılan ve teröristlerin 'girilmez' dediği Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları devam ediyor. TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin, "Kato Dağı'nın altı petrol denizi" dedi.

Giriş Tarihi: 05.07.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 07:01
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Kato Dağı’nın altı petrol denizi! Gabar ve Cudi’den sonra yeni müjde | Çalışmalar devam ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe müjdesini verdiği 'Gabar-Cudi' petrolünde günlük çıkarılan varil sayısı 15 bine dayanırken, Şırnak-Hakkâri arasında yer alan Kato Dağı'nda da arama çalışmaları başlatılmıştı.

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Kato Dağı’nın altı petrol denizi! Gabar ve Cudi’den sonra yeni müjde | Çalışmalar devam ediyor

Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle yeraltı zengin yatakları kullanılmayan Güneydoğu petrol keşifleriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

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Kato Dağı’nın altı petrol denizi! Gabar ve Cudi’den sonra yeni müjde | Çalışmalar devam ediyor

BÖLGEDE YENİ PETROL REZERV NOKTALARI

Irak ve Suriye'ye sınırı olan Şırnak, Türkiye'nin belki de bir kaç yıl içerisinde Ortadoğu'nun en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor. Kısa süre önce Gabar'da ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler bölgenin diğer noktalarında çekildi.

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Kato Dağı’nın altı petrol denizi! Gabar ve Cudi’den sonra yeni müjde | Çalışmalar devam ediyor

KATO'DA YENİ PETROL KUYUSU ÇALIŞMALARI

Yetkililer, Şırnak'ın altının petrol denizi olduğunu belirtirken, Gabar ve Cudi'nin ardından zengin petrol yataklarına sahip olduğu ifade edilen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda da aramalar başlamıştı. Şırnak ve Hakkâri sınırında yer alan Kato Dağı'nda farklı noktalarda petrol aranırken, Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışmalar yapıldığı öğrenilmişti.

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Kato Dağı’nın altı petrol denizi! Gabar ve Cudi’den sonra yeni müjde | Çalışmalar devam ediyor

Bölgede bulunan Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Kato'nun altı petrol denizi" başlıklı köşe yazısında müjdeli haberi verdi.

İşte Donat'ın yazısı:

Geçit vermeyen Kato Dağı... Yüksekliği 2 bin 900 metre... Şırnak-Hakkâri sınırında. Dağın eteğindeki Faraşin Yaylası... 2 bin 650 metre... Bir doğa harikası... Çiçek tarlası.