08 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Gabar Dağı’nda tarihin en büyük petrol keşfi

Gabar Dağı’nda tarihin en büyük petrol keşfi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2023 15:52
Milli Enerji Hamlesi kapsamında cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi, terörden temizlenen Gabar Dağı'nda yapıldı. Günlük yüz bin varil üretim kapasitesine sahip rezerv, 6 Şubat depremlerinin maliyetini tek başına karşılayabiliyor. A Haber ekibi, bin 800 rakımdaki Şehit Aybüke Yalçın kuyusuna gitti. İşte tarihi keşfin hikayesi...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gabar Dağı’nda tarihin en büyük petrol keşfi
Gabar Dağı’nda tarihin en büyük petrol keşfi
Temmuz zammı ne kadar olacak?
Temmuz zammı ne kadar olacak?
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi
Esnafa emeklilik müjdesi
Esnafa emeklilik müjdesi
Zam oranı belli oluyor
Zam oranı belli oluyor
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğunu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğunu
Müjde geldi! 5 yıl erken emeklilik
Müjde geldi! 5 yıl erken emeklilik
Tarımsal sulamada milat!
Tarımsal sulamada milat!
Pompada peş peşe indirim! İşte fiyatlar
Pompada peş peşe indirim! İşte fiyatlar
ABD’de kriz! 186 banka iflasın eşiğinde
ABD’de kriz! 186 banka iflasın eşiğinde
Kamu işçi maaşları ne kadar olacak?
Kamu işçi maaşları ne kadar olacak?
Daha Fazla Video Göster