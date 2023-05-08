08 Mayıs 2023, Pazartesi
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Gabar Dağı’nda tarihin en büyük petrol keşfi
Milli Enerji Hamlesi kapsamında cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi, terörden temizlenen Gabar Dağı'nda yapıldı. Günlük yüz bin varil üretim kapasitesine sahip rezerv, 6 Şubat depremlerinin maliyetini tek başına karşılayabiliyor. A Haber ekibi, bin 800 rakımdaki Şehit Aybüke Yalçın kuyusuna gitti. İşte tarihi keşfin hikayesi...