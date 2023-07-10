Bir yılda altından 3 kat fazla kazandırdı! Bu bölgelerdeki arsalara talep patladı yatırımcısının yüzü güldü





ARSA YATIRIMLARINDA MUTLAKA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Satışların artmasının beraberinde suistimalleri de getirdiğini anlatan Öztürk, "Arsa çok teknik bir iştir. İnsanlar açısından hemen kavranabilecek bir olgu değildir. Arsa vardır, tarla vardır, kimi tarım arazisidir, kimisi turizm arazi, kimisi sanayi arazisi olarak kullanılır. Toplumumuz bu konulara hâkim olmadığı için bir takım problemler ortaya çıktı. Arsa yatırımında dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var. Arazilerin mutlaka imarlı olmasına bakılması gerekiyor, kendilerine gösterilen arsanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden parsel sorgulaması yapılması, altyapının yakının olup olmadığı veya arsanın içerisinde altyapı olup olmadığına bakılması gerekiyor. Bu teknik durumla ortada yoksa o arsasının satın alınmaması gerekiyor." diye bilgi verdi.