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Gabar ve Cudi'den sonra Kato Dağı'ndan yeni petrol müjdesi! "Gözün aydın Türkiyem" sözleriyle köşesine taşıdı

Şırnak'ta, terörden temizlenen Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından yeni petrol müjdesi geldi. Bir dönem ikinci Kandil olarak anılan ve teröristlerin 'girilmez' dediği Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları başlatılmıştı. Bölgede bulunan Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Gözün aydın Türkiyem" başlıklı yazısıyla müjdeli haberi köşesinden verdi.

Giriş Tarihi: 03.07.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 08:08
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Gabar ve Cudi’den sonra Kato Dağı’ndan yeni petrol müjdesi! Gözün aydın Türkiyem sözleriyle köşesine taşıdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe müjdesini verdiği 'Gabar-Cudi' petrolünde günlük çıkarılan varil sayısı 15 bine dayanırken, Şırnak-Hakkâri arasında yer alan Kato Dağı'nda da arama çalışmaları başlatılmıştı.

Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle yeraltı zengin yatakları kullanılmayan Güneydoğu petrol keşifleriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

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Gabar ve Cudi’den sonra Kato Dağı’ndan yeni petrol müjdesi! Gözün aydın Türkiyem sözleriyle köşesine taşıdı

BÖLGEDE YENİ PETROL REZERV NOKTALARI

Irak ve Suriye'ye sınırı olan Şırnak, Türkiye'nin belki de bir kaç yıl içerisinde Ortadoğu'nun en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor. Kısa süre önce Gabar'da ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler bölgenin diğer noktalarında çekildi.

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Gabar ve Cudi’den sonra Kato Dağı’ndan yeni petrol müjdesi! Gözün aydın Türkiyem sözleriyle köşesine taşıdı

KATO'DA YENİ PETROL KUYUSU ÇALIŞMALARI

Yetkililer, Şırnak'ın altının petrol denizi olduğunu belirtirken, Gabar ve Cudi'nin ardından zengin petrol yataklarına sahip olduğu ifade edilen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda da aramalar başlamıştı. Şırnak ve Hakkâri sınırında yer alan Kato Dağı'nda farklı noktalarda petrol aranırken, Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışmalar yapıldığı öğrenilmişti.

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Gabar ve Cudi’den sonra Kato Dağı’ndan yeni petrol müjdesi! Gözün aydın Türkiyem sözleriyle köşesine taşıdı

Bölgede bulunan Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugünkü "Gözün aydın Türkiyem" başlıklı köşe yazısında müjdeli haberi verdi. Donat, Kato Dağı'nda yeni petrol rezervi keşfedildiğini ve Gabar'da keşfedilen rezervden en az 5 kat daha fazla olduğunu aktardı.

İşte Donat'ın yazısı:

Duyanlara, duymayanlara... Merak edip, soranlara..."Sondaj kulesinden" sesleniyorum:

750 personel... 120 iş makinesi... 7/24 mesai... Şırnak bölgesinde, günde 12 bin 350 varil petrol çıkarılıyor.

TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin dedi ki:
- Hedef, 2 yılda 100 bin varil... Gece gündüz çalışıyor ve hedefe koşuyoruz.

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Gabar ve Cudi’den sonra Kato Dağı’ndan yeni petrol müjdesi! Gözün aydın Türkiyem sözleriyle köşesine taşıdı

ŞENAY AYBÜKE YALÇIN

Çorum'un Osmancık ilçesinde doğdu... 1994.
Müziği seviyordu... Öğretmen olmak istiyordu.
Necmettin Erbakan Üniversitesi... Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.
2016... Batman... Kozluk ilçesi... Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne atandı... Okulun izci lideriydi.
Ve... 9 Haziran 2017... Öğrencilerinin karnelerini verdi.
5 arkadaş araçla yola çıktılar.