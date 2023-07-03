03 Temmuz 2023, Pazartesi
Gabar ve Cudi'den sonra Kato Dağı'ndan yeni petrol müjdesi! "Gözün aydın Türkiyem" sözleriyle köşesine taşıdı
Şırnak'ta, terörden temizlenen Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından yeni petrol müjdesi geldi. Bir dönem ikinci Kandil olarak anılan ve teröristlerin 'girilmez' dediği Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları başlatılmıştı. Bölgede bulunan Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Gözün aydın Türkiyem" başlıklı yazısıyla müjdeli haberi köşesinden verdi.
Giriş Tarihi: 03.07.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 08:08
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