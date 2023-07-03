Gabar ve Cudi'den sonra Kato Dağı'ndan yeni petrol müjdesi! "Gözün aydın Türkiyem" sözleriyle köşesine taşıdı

BÖLGEDE YENİ PETROL REZERV NOKTALARI

Irak ve Suriye'ye sınırı olan Şırnak, Türkiye'nin belki de bir kaç yıl içerisinde Ortadoğu'nun en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor. Kısa süre önce Gabar'da ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler bölgenin diğer noktalarında çekildi.