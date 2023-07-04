04 Temmuz 2023, Salı
Gabar'da petrol bayramı! TPAO personeli durmaksızın çalışıyor...
Bir dönem terörle anılan ancak Türkiye'nin kararlı mücadelesi sonrası terörden temizlenen Gabar'da petrol bayramı yaşanıyor. Türkiye'nin en kaliteli petrol rezervine sahip olduğu keşfedilen Gabar'da milyarlarca dolarlık hazineyi yer yüzüne çıkarmak için çalışmalar devam ederken, Sabah Gazetesi yazarlarından Yavuz Donat bölgede incelemelerde bulundu. Donat gözlemlerini köşesine taşıdı...
Giriş Tarihi: 04.07.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 07:25
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