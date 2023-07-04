Gabar’da petrol bayramı! TPAO personeli durmaksızın çalışıyor...

TPAO... Yerli ve milli gururumuz... Şırnak'ta... Petrol sahalarından birine Şehit Esma Çevik adını verdi.

Bu sahada, 10 kuyuda petrol bulundu... Üretiliyor.

Ve kuyular şehit Esma'nın adını taşıyor.

Şehit Astsubay Esma Çevik Kuyusu-1 gibi.

Şehit Astsubay Esma Çevik Kuyusu-2 gibi.

Kuyuların kulelerinde elbette ay yıldız.

Türkiye seni unutmuyor Esma Astsubayım.

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Şehitler ölmez

İsimleri parklarda, üst geçitlerde, okullarda, kültür merkezlerinde, kütüphanelerde, sokaklarda yaşıyor... Yurdun her yerinde.

Ve Şırnak'ta... Gabar'da, Kato'da petrol sahalarında.



Gabar'da... Yeni bir kuyu daha kazıyoruz.

Nov-1500 tipi kule, günün 24 saati devrede.

Şu anda 1850 metre derinlikteyiz.