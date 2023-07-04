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Gabar'da petrol bayramı! TPAO personeli durmaksızın çalışıyor...

Bir dönem terörle anılan ancak Türkiye'nin kararlı mücadelesi sonrası terörden temizlenen Gabar'da petrol bayramı yaşanıyor. Türkiye'nin en kaliteli petrol rezervine sahip olduğu keşfedilen Gabar'da milyarlarca dolarlık hazineyi yer yüzüne çıkarmak için çalışmalar devam ederken, Sabah Gazetesi yazarlarından Yavuz Donat bölgede incelemelerde bulundu. Donat gözlemlerini köşesine taşıdı...

Giriş Tarihi: 04.07.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 07:25
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Gabar’da petrol bayramı! TPAO personeli durmaksızın çalışıyor...

İşte Yavuz Donat'ın "Şehit Astsubay Esma Çevik" başlıklı o yazısı

Esra, Elif ve Esma... Üç kız kardeş... İstanbul Bayrampaşa'da geçen çocukluk günleri. Esma'nın hayali üniforma... Askerlik... Astsubaylık.
2011... Astsubay okulundan başarıyla mezuniyet.
Ardından... Komando eğitimi... Yine başarılı.

Sonra... Bomba imha kursu... Bir başarı daha.
Artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözde bomba uzmanlarından biridir
Şırnak... Bombalı terör olayları... Onlarca bombayı etkisiz hale getiren, çok kişinin hayatını kurtaran bir kahraman.
Ama... Kader... 9 Aralık 2019... PKK tuzağı... Esma Astsubay, el yapımı bombayı etkisiz hale getirmek isterken... Patlama... Ve... O artık cennette.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gabar’da petrol bayramı! TPAO personeli durmaksızın çalışıyor...

TPAO... Yerli ve milli gururumuz... Şırnak'ta... Petrol sahalarından birine Şehit Esma Çevik adını verdi.
Bu sahada, 10 kuyuda petrol bulundu... Üretiliyor.
Ve kuyular şehit Esma'nın adını taşıyor.
Şehit Astsubay Esma Çevik Kuyusu-1 gibi.
Şehit Astsubay Esma Çevik Kuyusu-2 gibi.
Kuyuların kulelerinde elbette ay yıldız.
Türkiye seni unutmuyor Esma Astsubayım.

***

Şehitler ölmez
İsimleri parklarda, üst geçitlerde, okullarda, kültür merkezlerinde, kütüphanelerde, sokaklarda yaşıyor... Yurdun her yerinde.
Ve Şırnak'ta... Gabar'da, Kato'da petrol sahalarında.

Gabar'da... Yeni bir kuyu daha kazıyoruz.
Nov-1500 tipi kule, günün 24 saati devrede.
Şu anda 1850 metre derinlikteyiz.

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Gabar’da petrol bayramı! TPAO personeli durmaksızın çalışıyor...

Hedef derinlik... 3 bin 150 metre.
Petrole... 3 bin metrede ulaşacağız.
İşte bu kuyunun adı... Öğretmenimizin adı... Şehit Aybüke Yalçın-2 Kuyusu.
Birincisi çoktan üretimde... Hatıra olarak, dört küçük kutu petrol aldık.

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Gabar’da petrol bayramı! TPAO personeli durmaksızın çalışıyor...

'Yemin ettik'
Petrol sahasında dev tanklar var... Petrol tankları.
Tankların üzerinde, "Yemin ettik" yazılı.

TPAO ekibinin yemini var... "Enerjide tam bağımsızlık" yemini.
Petrol... Kuyulardan tanklara aktarılıyor.
Sonra... Tankerlerle Batman'a gönderiliyor... Sisteme giriyor.

Ve... Boru hattıyla Hatay Dörtyol'a.
Oradan da... Gemiyle İzmir Aliağa rafinerisine.
Petrol sahasındaki büyük tanklar her gün doluyor doluyor, boşalıyor.
Tankerler petrol taşıyor... Döviz taşıyor.

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Gabar’da petrol bayramı! TPAO personeli durmaksızın çalışıyor...

Petrol sahasında şantiye yemeği
Sahadayız... Öğle vakti... Yemek saati... TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin... Kule Mühendisi İbrahim Hakkı Çeçen... Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş... Komutanlar... Şantiye yemeği.
Sohbet o kadar güzel ki...

Masadakiler öyle şeyler anlatıyorlar ki...
Dinlerken ve not alırken... Yemeği unutuyoruz.
Masadan kalkarken farkına varıyoruz ki... Yoğurttan başka bir şey yememişiz.
Ama... Gabar'ın havası... Petrolün kokusu... Mutluluk... Doymamıza yetiyor.