"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı aile destek ödemeleri zamlı mı ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." dedi. Aile destek ödemesi kapsamında belirlenen kişilerin hesaplarına 850 TL ile 1250 TL arasında yardım yapılıyordu. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı aile destek ödemeleri zamlı mı ödenecek?