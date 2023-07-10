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Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı aile destek ödemeleri zamlı mı ödenecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2023
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Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı aile destek ödemeleri zamlı mı ödenecek?

"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Aile destek paketi uzatıldı mı, Aile destek programı devam edecek mi soruları netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile destek programı ödemelerinin bir yıl daha uzatıldığını bildirdi. Şimdi ise gözler zamlı aile destek ödemesi tarihlerine çevrildi. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı aile destek ödemeleri zamlı mı ödenecek?

"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı aile destek ödemeleri zamlı mı ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." dedi. Aile destek ödemesi kapsamında belirlenen kişilerin hesaplarına 850 TL ile 1250 TL arasında yardım yapılıyordu. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı aile destek ödemeleri zamlı mı ödenecek?

TEMMUZ AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek yardımı temmuz ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

AİLE DESTEK YARDIMI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

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