Gabar’la Türkiye’nin kaderi değişecek! Keşfin değeri 80 milyar dolar
Şırnak’ta Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu’nda dün vana açıldı. TPAO Genel Müdürü Bilgin, "Türkiye’de petrolcülüğün kaderi değişti. 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğü mevcut. Depremin maliyetini devletimizin, milletimizin sırtından alacak potansiyelde." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Gabar'daki yeni petrol keşfi ile yalnızca Şırnak'ın değil tüm Türkiye'nin kaderi değişecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin dün Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nda vana açma törenine katıldı. Bilgin törenin ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:
Sahanın 70-80 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğü mevcut. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletimizin sırtına binen yük, Karadeniz gazının açıklanması sonrası hafiflemiş durumda. Aybüke Yalçın Kuyusu tek başına yaptığı keşifle depremin bütün maliyetlini devletimizin, milletimizin sırtından alabilecek potansiyele sahip. 2 yılda maksimum üretim seviyesi olan 100 bin varile çıkacağız ve yaklaşık 15 yıl maksimum üretim kapasitesini sürdüreceğiz. Yaklaşık 12 yıl boyunca plato üretimi planlıyoruz.
Sahada 80 ila 100 kuyu açmayı planlalıyoruz. Sahanın büyüklüğü yaklaşık 36 kilometrekare. Bu kuyunun 2.5-3 milyon dolar bir maliyeti var. Çok kısa bir süre içinde kendi maliyetini karşılayacak. Şu an yeni sahada 1200 varil, yüksek kalitede günlük 41 API petrol üretiliyor. Bugün 5'inci günümüz ve yaklaşık 6 bin varil petrol ürettik. Kuyunun bütün verileri bunun artacağını gösteriyor. Bu taşıma ve depolama imkânlarını düşünerek bunu optimum seviyede tutuyoruz.
Geçici bir boru hattı inşa ettik. Çünkü yol şartları zorlu. Tankerlerle çıkmak ve inmek için çok zorlu bir yol. Dolayısıyla boru hattı daha güvenli. Çıkan petrolü kamyonların daha rahat çalışabildiği Akçay sahasına alacağız. Buradaki kapasiteye ulaştıktan sonra Akçay sahasında depolayacağız. Şehit Aybüke sahasında da 1500 varil bir geçici depolama kurduk.
Türkiye'de üretim yapılan 1800 petrol kuyusu bulunuyor. Bunların üretimlerinin ortalaması günde 35 varil. Oysa Esma Çevik'te 7 kuyu ile 10 bin varil üretiyoruz. 1800 kuyu ile 50 bin varil üretiyoruz. Türkiye'de petrolcülüğün kaderi, tarihi Şırnak'ta değişmiştir. Türkiye, artık kaliteli petrol üreten bir ülkedir. Şırnak'ın geleceğini, ülkenin geleceği ile birlikte aydınlık görüyoruz. Türkiye denizlerde yazdığı başarı öyküsüne karalarda da yeni bir başarı öyküsü eklemiştir.
ARAMAYA DEVAM
Melih Han Bilgin, Şehit Aybüke Yalçın sahasını hızla geliştirip 1 milyar varil petrol rezervini ekonomiye kazandırmak için yeni bir yapılanmaya geçtiklerini belirterek, "Yeni sahalarımızda aramalarımıza devam edeceğiz. Bir petrokimya ve rafineri tesisi planlaması içindeyiz" dedi.
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