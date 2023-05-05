Gabar’la Türkiye’nin kaderi değişecek! Keşfin değeri 80 milyar dolar

Sahanın 70-80 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğü mevcut. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletimizin sırtına binen yük, Karadeniz gazının açıklanması sonrası hafiflemiş durumda. Aybüke Yalçın Kuyusu tek başına yaptığı keşifle depremin bütün maliyetlini devletimizin, milletimizin sırtından alabilecek potansiyele sahip. 2 yılda maksimum üretim seviyesi olan 100 bin varile çıkacağız ve yaklaşık 15 yıl maksimum üretim kapasitesini sürdüreceğiz. Yaklaşık 12 yıl boyunca plato üretimi planlıyoruz.

Sahada 80 ila 100 kuyu açmayı planlalıyoruz. Sahanın büyüklüğü yaklaşık 36 kilometrekare. Bu kuyunun 2.5-3 milyon dolar bir maliyeti var. Çok kısa bir süre içinde kendi maliyetini karşılayacak. Şu an yeni sahada 1200 varil, yüksek kalitede günlük 41 API petrol üretiliyor. Bugün 5'inci günümüz ve yaklaşık 6 bin varil petrol ürettik. Kuyunun bütün verileri bunun artacağını gösteriyor. Bu taşıma ve depolama imkânlarını düşünerek bunu optimum seviyede tutuyoruz.