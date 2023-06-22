Gabar'da petrol fışkırıyor! Artezyen kuyusundan bile petrol çıktı! Artık terör değil enerji yuvası
Türkiye enerji kartlarını tek tek devreye alıyor. Nükleer enerji, doğal gaz, rüzgar ve güneş enerjisinde dev atılımlar ardından petrol aramalarına da hız verildi. Şırnak’ta terörden arındırılan ve müjdelerin peş peşe geldiği bölge olan Gabar Dağı’nda yapılan petrol keşfinin şimdiye kadar bulunan en kaliteli petrol olduğu belirtilmişti. Bölgede açılan artezyen kuyularından dahi petrol fışkırdığı öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce müjdesini verdiği Cudi-Gabbar petrolünün çıkarılma işlemleri devam ederken, bölgeden yeni müjdelerde gelmişti.
Şırnak Valisi Osman Bilgin, petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde ekiplerin çalışma yürüttüğü artezyen kuyusundan petrol çıktığını söyledi.
Vali Bilgin, 2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda gazetecilerle bir araya geldi. Bilgin, burada yaptığı açıklamada, Şırnak'ın artık bir petrol şehri olduğunu belirtti.
Bilgin, "Sadece Şehit Aybüke Yalçın sahasında önümüzdeki günlerde 4 kuyuda daha çalışma yapılacak. Ama Esma Çevik sahası dediğimiz diğer sahamızda ve yine Akçay bölgesinde çalışmalar sürüyor. Orada 21. kuyu açıldı. Artezyen dediğimiz, yani bir su kuyusundan yoğun bir petrol çıktı. Bu da bizim için çok sevindirici. Tabii kuyunun tespit çalışmaları daha yeni aşamada. Daha yeni olduğu için bugün rakam verme şansımız yok ama şunu söyleyebiliriz, mevcut kuyuların en az 10 katı seviyesinde bir kuyu. Bu da TPAO'nun yapmış olduğu çalışmaların doğru yolda olduğu, Gabar'ın bir petrol noktası olduğu yönünde çok doğru bir tespit olduğunu gösteriyor." dedi.
"Esma Çevik 200 milyon varil, Aybüke Yalçın ise 1 milyar varil rezervine sahip." ifadesini kullanan Bilgin, "Şırnak'ta şu anda 8 ayrı bölgede keşif çalışması yapılıyor. Bu da şu demek oluyor, Şırnak'ın tüm dağlarında keşifle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bestler Dereler ve Kato bölgesinde mevcut Gabar'da çıkanın çok daha yükseğinde petrol çıkacağıyla ilgili tahminlerimiz var." diye konuştu.
Kentin kabuğunu kırdığını ve bundan sonraki süreçte istihdam sıkıntısı yaşanmayacağını dile getiren Bilgin, Şırnak'ın artık sporla, üretimle ve istihdamla anılacağını kaydetti.
TPAO YIL SONUNA KADAR 20 İLDE 200 KUYU SONDAJI YAPACAK
Yıl sonuna kadar sadece karada 20'ye yakın ilde toplam 200 kuyu sondajına ulaşacak olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bu sondajlarla günlük petrol üretimini 90 bin varile çıkaracak.
TPAO, 70 bin 76 varille son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesine ulaştı.
Edinilen bilgilere göre yıl sonuna kadar sadece karada 20'ye yakın ilde toplam 200 kuyu sondajına ulaşılacak.
Bu sondajlarla birlikte günlük petrol üretimi yıl sonunda günlük 90 bin varile çıkarılacak.
Böylece TPAO bu yıl sonuna kadar yeni bir rekor kırmış olacak.
Yapılacak petrol sondajı planlamalarında Şırnak Gabar Dağı'ndaki petrol sahalarına ağırlık verildi. Sadece Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın ile Şehit Esma Çevik Petrol Sahaları'nda iki yıl içinde toplam 80 ila 100 üretim kuyusu açılması hedefleniyor. TPAO'nun hedefi ise Gabar'daki sahalarda günlük 100 bin varil üretime ulaşmak. Öte yandan, Gabar'daki sondaj çalışmalarında Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahalarından günlük 15 bin varile yakın üretim yapılıyor.
YENİ AÇILANLARLA BİRLİKTE KUYU SAYISI YAKLAŞIK 6 BİN OLDU
2022 yıl sonu itibarıyla Türkiye'de toplam 5 bin 532 kuyu bulunduğu ve bu kuyularda 10 milyon 534 bin 898 metre sondaj yapıldığı açıklanmıştı. Sondaj yapılan kuyulardan 2 bin 236'sında ise üretim gerçekleştirildi. Ayrıca Türkiye'de 1999'da 2 milyon 939 bin 896 ton ham petrol üretimi gerçekleştirildi. Üretim 2020'ye kadar 2 milyon bandında seyrederken, 2020 itibarıyla 3 milyon tonun üzerine çıktı. 2020'de 3 milyon 202 bin 924 tona ulaşan petrol üretimi, 2021'de 3 milyon 441 bin 659 tona, 2022'de de 3 milyon 583 bin 40 tona ulaştı. Yeni açılanlarla birlikte kuyu sayısı yaklaşık 6 bin oldu.
ORDU GAZ VE RİZE'DEKİ PETROL BEKLENTİLERİYLE İLGİLİ SİSMİK ÇALIŞMALARA BAŞLANMASI BEKLENİYOR
Yıl sonuna kadar 20'ye yakın şehirde sondaj çalışmalarının yapılması için çalışmalar sürerken, olumlu verilerin alındığı bölgelerde ise ayrı bir çalışmanın yapılması bekleniyor. Ordu'daki gaz ve Rize'deki petrol beklentileri ile sismik çalışmalara başlanması bekleniyor. Fatih sondaj gemisi Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3'te sondaja devam ederken, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi de veri toplama çalışmalarına devam ediyor.
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