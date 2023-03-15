Fahiş fiyattan satılan kırmızı ette spekülasyon iddiası!

"ET FİYATLARI EKONOMİK SEYİRLE, ENFLASYONLA İLGİLİ"

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner. Dr. Ahmet Yücesan ise, et fiyatlarındaki artışın doğal olduğunu belirterek, "Şimdi bu konuda şunu çok rahat söyleyebiliriz. Piyasada kırmızı ete gelen zammın ne yaklaşan Ramazanla ne şap hastalığıyla ne de daha önce yine konuşulduğu gibi depremle hiçbir alakası yok. Bu tamamen kendi ekonomik seyri içerisinde devam eden bir olgudur. Son 3 ayda, yani yılbaşından bugüne yüzde 50 civarında bir anormal zam gelmiş oldu. Yani şöyle anormal aslında geçen yıldan beri tedricen bu rakama gelmiş olmasında bir sıkıntı yoktu. Ancak son 2-3 ayda yüzde 50 gibi zam gelmesi oldukça piyasada tedirginlik yarattı. Yaklaşık şöyle söyleyelim, karkas et 170-180 lira arasında toptan satılıyor. Piyasada yansıması da yani perakende sektöründe de bugün parça etler 220 liradan 300 liraya kadar satılabiliyor. Tabii bunu şöyle değerlendirmek lazım. Maliyet endeksi olarak karkas etin bu fiyatta olması belki normal ama alım gücü olarak 300 lira gibi bir rakama etin alınması maalesef biraz zor. Yani olması gerekenin üzerinde bir fiyat var. Köpük veya fahiş fiyat olarak söylenebilir. Geçen hafta itibarıyla Avrupa Birliği ülkelerinden soğutulmuş taze karkaslar gelmeye başladı. Hatta birçok iş yerine işte kasaplara, marketlere dağıtılmaya başladı. Fiyatları biraz frenlemiş oldu. Yani yatay duruma geçildi fiyatlarda" ifadelerini kullandı.