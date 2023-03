Fahiş fiyattan satılan kırmızı ette spekülasyon iddiası!

Fatih'te kasap dükkanındaki et fiyatlarını aktaran Abdullah Arslan, "Şu an bizde kemikli kuzu 170 lira. Kemiksiz kuşbaşı kuzu, 235 lira. Dana döşümüz 180 lira. Dana kemiksiz kuşbaşı 250 lira. Yağsız kıyma şu an 250 lira. Şu an dana antrikotta 290 lira. Pirzola 300 lira, kaburga kuzu 160 lira. Şu an fiyatlar bayağı yüksek" diye konuştu.