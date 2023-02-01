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MOTORİNE İNDİRİM SON DAKİKA! 1 Şubat 2023 motorin (mazot), benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatı güncel liste!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
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MOTORİNE İNDİRİM SON DAKİKA! 1 Şubat 2023 motorin mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatı güncel liste!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte petrol fiyatında yaşanan yükseliş ile birlikte akaryakıt fiyatlarında da değişiklikler yaşandı. Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmelerle Brent petrol fiyatı düşerken akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, motorin grubunda bir indirim gerçekleşeceği öğrenildi. Peki, motorine indirim ne kadar, ne zaman gelecek? İşte 1 Şubat 2023 motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları...

Motorine indirim yolda! Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmelerle değişiklik gösteren benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Güncel akaryakıt fiyatları ve indirim konusunda son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, motorine indirim ne kadar, ne zaman gelecek? İşte motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? İşte 1 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM

2 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1,02 TL indirim bekleniyor. Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

01 Şubat İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 21.09 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.46 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.89 TL

01 Şubat Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 21.31 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.72 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.89 TL

01 Şubat İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 21.25 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.78 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.69 TL

BRENT PETROL FİYATI SON DURUM

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,13 dolardan işlem görüyor. Dün 87,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,5 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalarak 84,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısı öncesinde yatırımcıların ihtiyatlı tutumları etkili oldu.

Fed'in 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, piyasalarda daha fazla faiz artışının küresel ekonomiyi yavaşlatacağı ve petrol talebini zayıflatacağı endişeleri artıyor. Bu durum ise petrol fiyatlarında düşüşe neden oluyor.

Öte yandan, OPEC+ grubu 1 Şubat'ta üretim politikasını gözden geçirmek üzere çevrim içi toplanacak.

OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Avrupa Birliği'nin Rus rafineri petrol ürünlerine yönelik ambargosu 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Aynı gün, G7 ülkelerinin bu ürünlere yönelik tavan fiyat uygulamasının da devreye girmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,20 ile 84,38 dolar aralığının direnç, 84,02 ile 83,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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