MOTORİNE İNDİRİM SON DAKİKA! 1 Şubat 2023 motorin (mazot), benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatı güncel liste!

Motorine indirim yolda! Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmelerle değişiklik gösteren benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Güncel akaryakıt fiyatları ve indirim konusunda son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, motorine indirim ne kadar, ne zaman gelecek? İşte motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? İşte 1 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM

2 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1,02 TL indirim bekleniyor. Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.