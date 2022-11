Gram altın 1050 TL’yi gördü! Yükselme sürecek mi? 14 Kasım altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam, ONS altın fiyatları

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Özellikle altın bozduracak olan vatandaşlarımızın da yükselişlerin aslında daha yeni başladığını, altın fiyatlarının bundan sonraki seyrinde biraz daha pozitif seyrin beklendiğini bilmesi gerekiyor. Alım yapacak olan vatandaşlarımıza da her düşüşü her düzeltme hareketlerini her kar satışlarını bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz.