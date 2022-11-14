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Gram altın 1050 TL'yi gördü! Yükselme sürecek mi? 14 Kasım altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam, ONS altın fiyatları

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Gram altın 1050 TL’yi gördü! Yükselme sürecek mi? 14 Kasım altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam, ONS altın fiyatları

Gram altın ne kadar sorusunun cevabı merak ediliyor. Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel yüzde 1,02 değer kazanan altının gram fiyatı günü 1.053,4 liradan tamamladı. Peki 14 Kasım altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları...

Hem vatandaş hem de altın yatırımcısının gözü güncel altın fiyatlarına çevrildi. Gram altının 1.053,4 liradan işlem görmesiyle birlikte fiyatlardaki yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki 14 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Gram altın kaç TL olacak? İşte merak edilenler...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 1.054 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.740 lira, Cumhuriyet altını da 7.050 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1.762 dolardan işlem görüyor.

YATIRIMCININ ODAĞINDA FED VAR

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretlerinin devam ettiğini bildirdi. Bu hafta yoğun makroekonomik takvimi varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini belirten analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti:

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Sebebi FED'in faiz politikalarında biraz daha yumuşamaya gideceği beklentisi diğer önemli faktör de enflasyon verisinin beklenenden iyi gelmesi. Yüzde 7.7 civarında açıklanan bir enflasyon verisi. Küresel piyasalarda emtia fiyatlarını pozitif yönde etkiledi.

"YÜKSELİŞLER DEVAM EDECEK"

Pozitif görünüm yine devam ediyor. Beklentimiz yine yükselişlerin devam edeceği yönünde. Ons altın bugün itibariyle 1.750 – 1.757 dolar aralığında dengelenme çabasını sürdürüyor. Teknik olarak 1.730 – 1.780 dolar aralığını takip etmeye devam ediyoruz.

"GRAM ALTIN POZİTİF YÖNDE ETKİLENİYOR"

Güçlü bir dolar var karşımızda ons altın yükselince gram altın pozitif yönde etkilenmeye devam ediyor. Gram altın / TL fiyatı şu an itibariyle 1.051 – 1.055 lira aralığında. Gram altın / TL fiyatında yine 1.100'lü rakamları yakında konuşabiliriz diye tahmin ediyorum.

"YENİ REKORLAR GÖREBİLİRİZ"

Özellikle ons altındaki bu 1.800'lü rakamlar önümüzdeki hafta beklenmekte. Gram altın / TL fiyatına yeni rekorlar görebiliriz.

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Özellikle altın bozduracak olan vatandaşlarımızın da yükselişlerin aslında daha yeni başladığını, altın fiyatlarının bundan sonraki seyrinde biraz daha pozitif seyrin beklendiğini bilmesi gerekiyor. Alım yapacak olan vatandaşlarımıza da her düşüşü her düzeltme hareketlerini her kar satışlarını bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz.

14 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 955,15

SATIŞ: 1.016,39

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.953,00

SATIŞ: 7.065,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.981,00

SATIŞ: 7.088,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.753,00

SATIŞ: 6.884,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.376,00

SATIŞ: 3.454,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.680,00

SATIŞ: 1.726,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.050,27

SATIŞ: 1.050,42

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