Shiba coin yakımı son dakika ne zaman? Shiba coin ne kadar, yükselecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat Pazar günü Bitcoin ve Ethereum'da durgunluk Shiba Token'de de hareketlilik meydana geldi. Kripto para dünyasında yaşanan hareketlilik sonrasında shiba coin için yakım tarihi merak edilmeye başlandı. İşte, Shiba coin yakımı son dakika ne zaman? Shiba coin ne kadar, yükselecek mi? İşte yorumlar...