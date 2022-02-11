Shiba coin yakımı son dakika ne zaman? Shiba coin ne kadar, yükselecek mi? İşte yorumlar...
Shiba coin yakımı son dakika ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkezi olmayan topluluk oluşturma konusunda bir deney ve Dogecoin'e (DOGE) benzer başka bir şaka parası olan Shiba coin, yükselişiyle gündeme geldi. Yaşanan hareketlilik sonrasında yatırımcılar yakım tarihini merak etmeye başladı. İşte, Shiba coin yakımı son dakika ne zaman? Shiba coin ne kadar, yükselecek mi? İşte yorumlar...
Shiba coin yakımı son dakika ne zaman? Shiba coin ne kadar, yükselecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat Pazar günü Bitcoin ve Ethereum'da durgunluk Shiba Token'de de hareketlilik meydana geldi. Kripto para dünyasında yaşanan hareketlilik sonrasında shiba coin için yakım tarihi merak edilmeye başlandı. İşte, Shiba coin yakımı son dakika ne zaman? Shiba coin ne kadar, yükselecek mi? İşte yorumlar...
SHİBA COİN NE KADAR, YÜKSELECEK Mİ?
Shiba Inu bugünkü fiyatı ₺0,000430 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺27.948.636.817 TRY. SHIB / TRY fiyatlarımızı gerçek zamanlı olarak güncelliyoruz. Shiba Inu son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #14, piyasa değeri ₺236.125.230.072 TRY. Dolaşımdaki arz 549.063.278.876.302 SHIB coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.
SHİBA COİN YAKIMI NE ZAMAN?
Shiba coin yakımı her zaman ShibaSwap üzerinden yapılabilmektedir.
BITCOIN RESMEN ÇAKILDI
Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde 45 bin 821 dolara kadar yükselen Bitcoin, bu seviye üzerinde tutunamayarak yönünü aşağı çevirdi. Yüzde 2'ye yakın değer kaybeden Bitcoin, 43 bin 495 dolardan kapandı.
Dün gerçekleşen satış baskısının etkisi bugün de hissediliyor. Bitcoin, 42 bin 600 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra şu dakikalarda 43 bin 440 dolar seviyesi civarında hareket ediyor.
ETHEREUM'DA SERT KAYIP
Bitcoin'in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum, geçtiğimiz gün 3 bin 200 doların üzerinde hareket ederken, 3 bin dolar seviyesine kadar geri çekilerek yüzde 5'in üzerinde değer kaybı yaşadı. Ethereum bugün 3 bin 100 doların üzerinde toparlanma kaydediyor.
KRİPTO PARA PİYASASI 2 TRİLYON DOLARDAN DÖNDÜ
Kripto paraların toplam sermaye değeri geçtiğimiz gün gelen satışların etkisiyle 2 trilyon dolardan 1.92 trilyon dolara kadar geri çekildi. Dijital varlıkların toplam piyasa değeri bugün 1.94 trilyon dolar seviyesinde hareket ediyor.
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- Shiba coin yakımı son dakika ne zaman? Shiba coin ne kadar, yükselecek mi? İşte yorumlar...
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