Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı: Dövizdeki hareketliliğin nedeni içerideki hainler
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin altyapı yatırımlarını tamamladığını artık ülkenin zenginliğinin milletin cebine yansıyacağını belirtti. "Kredi Garanti Fonundan kredi çekip, gidip dolara yatıranları tespit ettik. Belli gruplara gitmiş krediler. Buna meydan vermeyeceğiz artık" şeklinde konuşan Bakan Nebati, dövizdeki hareketliliğin "içerideki hainler ve spekülatörlerden" kaynaklandığını söyledi. 'Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi' ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ise "Bu sistemde gariban döviz sahibini fonlamamakta, tam aksine zengin mevduat sahibi yatırımcıyı sübvanse etmektedir." dedi.
Türk lirasını teşvik etmek ve dövizdeki temelsiz yükselişleri önlemek amacıyla devreye alınan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" ürününde iki gün geride kaldı. Vatandaşlar dün de dövizlerini bozdurarak, yeni mevduat hesabına katılmak üzere bankalara akın etti. Dolar, dünkü işlemlerde 12,50 civarında seyrederken; TCMB tarafından yeni hesaba ilişkin ilan edilen kur da 12,3480-12,3702 olarak belirlendi.
"DÖVİZ KURLARINDA KÖPÜKLER GİTTİ, GERÇEK FİYATLAMALAR OLUŞUYOR"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Döviz hesaplarından TL vadeli hesaplara dönülmesi halinde, Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu desteği sağlayacaktır. Bakanlığımız da vadeli getiri tutarı ile kur karşılığı arasındaki farkı karşılayacaktır. Ekonomi rakam işi, güven işi, istikrar işi, beklenti işi. Döviz kurlarında köpükler gitti. Gerçek fiyatlamalar oluşuyor" diyerek, örtülü faiz artışı iddialarına yönelik mesajını verdi.
"KUR KORUMALI MEVDUAT HESABI NEDENİYLE HAZİNENİN YÜKÜ FAZLA OLMAYACAK"
Nureddin Nebati, dün AK Parti Meclis grubunda ekonomiye ilişkin yeni politikalarla ilgili bir sunum yaptı. Bakan Nebati, kur korumalı mevduat hesabı nedeniyle hazinenin yükünün fazla olmayacağını belirterek "Döviz artışından hazineye gelecek yük ile mevduat hesabından kaynaklanan yük kıyaslanamaz bile! Döviz kurunun bir lira artması, hazineye daha fazla yük getiriyor" dedi.
"HAREKETLİLİK İÇERİDEKİ HAİNLER VE SPEKÜLATÖRLERDEN KAYNAKLANIYOR"
Bakan Nebati, Türkiye'ye dışarıdan gelen her türlü saldırıyı önleyecek güçte olduklarını, dövizde son günlerde yaşanan hareketliliğinin "içerideki hainler ve spekülatörlerden" kaynaklandığını söyledi. Nebati, Türkiye'nin altyapı yatırımlarını tamamladığını, bu nedenle önümüzdeki süreçte artık ülkenin zenginliğinin milletin cebine yansıyacağını kaydetti.
"DÜRÜST ÇALIŞANA ŞEFKAT GÖSTERİLECEK, STOKÇULARA İSE HESAP SORULACAK"
Dürüst çalışanlara devletin şefkatli yüzünü göstereceklerini, ancak "stokum yok" diye beyanname verip, sonradan stokçuluk yaptıklarını tespit ettiklerinden hesap soracaklarını belirten Bakan Nebati, bundan sonra gerçekten üretim yapacaklara kredi imkânı tanıyacaklarını söyledi.
"HER TÜRLÜ SENARYOMUZ HAZIR"
Türkiye gazetesinin haberine göre Bakan Nebati "Kredi Garanti Fonundan kredi çekip, gidip dolara yatıranları tespit ettik. Belli gruplara gitmiş krediler. Buna meydan vermeyeceğiz artık" şeklinde konuştu. Yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlayacaklarını, Merkez Bankasının belirlediği faiz oranlarının altında kredi verileceğini belirten Nebati "Düzeltmemiz gereken bazı ufak konular kaldı. Dikkatli olmamız gereken alanlar var. Bunlara karşı da her türlü senaryomuz hazır" ifadelerini kullandı.
AK PARTİLİ CANİKLİ'DEN "KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT SİSTEMİ" AÇIKLAMASI!
enel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, yeni ekonomi modeli kapsamında açıklanan, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"BU İKİ SORUNUN DA CEVABI KOCAMAN BİR HAYIRDIR."
"Kur Korumalı TL Mevduat Sistemi, Hazine'nin kaynaklarını zenginlere mi aktarmaktadır? Bu sistem, garibanın döviz sahibini fonladığı saçma sapan karanlık bir düzen midir? Baştan söyleyelim. Bu iki sorunun da cevabı kocaman bir hayırdır." ifadelerini kullanan Canikli, sistemin temel araçlarından birisinin, döviz tevdiat hesabını vadeli TL mevduat hesabına dönüştüren kişiye, vade başı ile vade sonu arasındaki kur farkının, vade sonunda hesaplanan faiz tutarından büyük olması halinde aradaki farkın Hazine tarafından ödenmesi olduğunu açıkladı.
Canikli, kur farkının faiz tutarını aşan kısmının Hazine tarafından vadeli TL hesap sahibi olan kişiye ödendiği gibi bir görüntünün ortaya çıksa da gerçek tablonun çok farklı olduğunu belirterek "Bu sistem yerine, reel faizin 0, nominal faizin enflasyon oranı kadar olduğu geleneksel faiz politikasının uygulandığı bir sistem yürütülmüş olsaydı vadeli TL mevduat sahibi vade sonunda enflasyon oranı kadar garantili bir faiz geliri elde edecekti." değerlendirmesinde bulundu.
ARADAKİ FARK KADAR İLAVE ÖDEME
Yeni sistemde ise aynı mevduat sahibinin, enflasyon oranından daha düşük orandaki politika faizi oranında garantili faiz geliri elde edeceğini, kur farkının faiz oranının üzerinde gerçekleşmesi halinde de mevduat sahibine, aradaki fark kadar ilave ödeme yapılmakta olduğunu aktaran Canikli, şöyle devam etti:
"Varsayalım ki enflasyon oranı yüzde 21, politika faiz oranı yüzde 14, 12 aylık dönemdeki kur değişim oranı a) yüzde 12, b) yüzde 16 olsun. Geleneksel faiz politikasının uygulandığı sistemde, bankada 100 bin TL mevduatı olan bir kişi dönem sonunda, garantili olarak 21 bin TL faiz geliri elde edecektir. Eğer Devlet, yatırımları teşvik etmek amacıyla yatırımcının finansman maliyetinin bir bölümünü üstlenmek ve sübvanse etmek istiyorsa bu tutar Hazine tarafından yatırımcıya ödenecektir. Diyelim ki Devlet, yüzde 21'lik faiz oranının yüzde 7'lik kısmını sübvanse etmek istesin. Bu durumda yatırımcıya Hazine'den 7 bin TL ödeme yapılacaktır. Yatırımcının finansman yükü de yüzde 21'den yüzde 14'e düşmüş olacaktır. (Basitleştirmek için banka komisyon ve masrafları ihmal edilmiştir.)"
ÖRNEK VEREREK ANLATTI
Canikli, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi"nde ise aynı mevduat sahibinin 12 aylık dönemde garantili olarak 14 bin TL faiz geliri elde edeceğini hatırlatarak şu bilgileri verdi:
"Eğer a şıkkı gerçekleşirse yani 12 aylık dönemde dolar kuru yüzde 12 oranında artarsa 12 bin TL'lik kur farkı ortaya çıkacaktır. 12 bin TL'lik kur farkı, 14 bin TL'lik garantili faizden küçük olduğu için Hazine tarafından mevduat sahibine ödeme yapılmayacaktır. Yatırımcı, politika faiz oranı olan yüzde 14'lük orandan kredi kullanacağı için de yatırımcıya Hazine'den ayrıca bir destek ödemesi yapılmayacaktır. Eğer b şıkkı gerçekleşirse, yani 12 aylık dönemde dolar kuru yüzde 16 oranında artar ise 16 bin TL'lik kur farkı ortaya çıkacaktır. 16 bin TL'lik kur farkı, faiz gelirinden büyük olduğu için aradaki fark olan 2 bin TL, Hazine tarafından mevduat sahibine ödenecektir."
GARİBAN DÖVİZ SAHİBİNİ FONLAMAMAKTA...
Yatırımcının bu sistemde, politika faiz oranı olan yüzde 14 üzerinden, yani enflasyon oranından 7 puan daha düşük bir oranda kredi kullanacağı için Hazine tarafından yatırımcıya herhangi bir destek ödemesi yapılmayacağını vurgulayan Canikli, şunları kaydetti:
"Açıkça ortaya konulduğu üzere, 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'nde, yatırımcıya aktarılacak finansman desteği, Hazine tarafından değil bu sistem tarafından karşılanmaktadır. Bu sistemde kur farkının faiz gelirinden yüksek olması nedeniyle mevduat sahibine Hazine tarafından aktarılan kaynak, esasında yatırımcıya fiilen aktarılan finansman desteğine dönüşmektedir. Özetlemek gerekirse bu sistemde gariban döviz sahibini fonlamamakta, tam aksine zengin mevduat sahibi yatırımcıyı sübvanse etmektedir."
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