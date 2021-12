Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı: Dövizdeki hareketliliğin nedeni içerideki hainler

"HAREKETLİLİK İÇERİDEKİ HAİNLER VE SPEKÜLATÖRLERDEN KAYNAKLANIYOR"

Bakan Nebati, Türkiye'ye dışarıdan gelen her türlü saldırıyı önleyecek güçte olduklarını, dövizde son günlerde yaşanan hareketliliğinin "içerideki hainler ve spekülatörlerden" kaynaklandığını söyledi. Nebati, Türkiye'nin altyapı yatırımlarını tamamladığını, bu nedenle önümüzdeki süreçte artık ülkenin zenginliğinin milletin cebine yansıyacağını kaydetti.

"DÜRÜST ÇALIŞANA ŞEFKAT GÖSTERİLECEK, STOKÇULARA İSE HESAP SORULACAK"

Dürüst çalışanlara devletin şefkatli yüzünü göstereceklerini, ancak "stokum yok" diye beyanname verip, sonradan stokçuluk yaptıklarını tespit ettiklerinden hesap soracaklarını belirten Bakan Nebati, bundan sonra gerçekten üretim yapacaklara kredi imkânı tanıyacaklarını söyledi.

"HER TÜRLÜ SENARYOMUZ HAZIR"

Türkiye gazetesinin haberine göre Bakan Nebati "Kredi Garanti Fonundan kredi çekip, gidip dolara yatıranları tespit ettik. Belli gruplara gitmiş krediler. Buna meydan vermeyeceğiz artık" şeklinde konuştu. Yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlayacaklarını, Merkez Bankasının belirlediği faiz oranlarının altında kredi verileceğini belirten Nebati "Düzeltmemiz gereken bazı ufak konular kaldı. Dikkatli olmamız gereken alanlar var. Bunlara karşı da her türlü senaryomuz hazır" ifadelerini kullandı.