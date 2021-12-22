Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den "indirim" açıklaması

"ANADOLU'YA ÇIKACAĞIZ, DİĞER SEKTÖRLERİ DİNLEYECEĞİZ"

Toplumun diğer kesimleriyle de bir toplantı planı olup olmadığına ilişkin soruya ise Nebati, "Ben zaten sürekli içindeyim. İş dünyasıyla yaptık, Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz. Önce şöyle bir rahatlama, o gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağımız şey; hep birlikte çalışmak. O, bu, sen, ben, öteki yok. Hep beraber." yanıtını verdi.