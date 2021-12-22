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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den "indirim" açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den indirim açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansımasında, bakanlığının kendisini göstereceğini bildirdi. Peki, dolar, aştın ve euro günü (22 ARALIK 2021) hangi rakamlardan kapattı? İşte ekonomi haberimizin detayları...

Bakan Nureddin Nebati, AK Parti Grup Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı finansal paketin detaylarına ilişkin partili milletvekillerine bilgi verdi.

Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nebati, dün akşam TRT canlı yayınındaki bilgilendirmesinin aynısını yaptığını kaydetti.

Bakan Nebati, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyelerine, 4 Ocak'ta da AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda sunum yaptıktan sonra, olduğu gibi paylaşılacağını belirterek, "Problem yok, gizli saklı bir şey yok. Önce paylaşımlar bitsin, redaksiyonlar yapılsın." dedi.

"ANADOLU'YA ÇIKACAĞIZ, DİĞER SEKTÖRLERİ DİNLEYECEĞİZ"

Toplumun diğer kesimleriyle de bir toplantı planı olup olmadığına ilişkin soruya ise Nebati, "Ben zaten sürekli içindeyim. İş dünyasıyla yaptık, Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz. Önce şöyle bir rahatlama, o gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağımız şey; hep birlikte çalışmak. O, bu, sen, ben, öteki yok. Hep beraber." yanıtını verdi.

"BAKANLIK KENDİSİNİ GÖSTERECEK..."

Bir gazetecinin, "Kurdaki gerilemenin fiyatlara yansıması konusunda ağırdan alındığını" söylemesi üzerine Nebati, "Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir." ifadesini kullandı.

ALTIN VE DOLARDA SON DURUM NE? (22 ARALIK 2021)

Dolar fiyatlarında son durum:

DOLAR: 12,4365

EURO: 14,1494

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN (22 ARALIK 2021)

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,76 azalışla 716,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.158,00 lira, Cumhuriyet altını 4.739,00 liradan satılırken,

24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,76 düşüşle 716,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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