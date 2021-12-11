SON DAKİKA! 2022 asgari ücrette flaş gelişme! Asgari ücrette rakam açıklanıyor | Asgari ücret ne kadar olacak?

Başkan Atalay, 45 yıldır her ay açlık, yoksulluk sınırı araştırması yaptıklarını belirterek, "Kasım ayında bir kişi için açlık sınırı 3 bin 190 lira, yoksulluk da 3 bin 900 liraydı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon değeri bizimkinin altında kalıyor. Bizim sınırımız yaşam maliyeti 3 bin 900 liranın üstüne çıkılması. İstenen noktaya gelirse pazartesi, salı günü imzalanır" açıklamasını yaptı.