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Haberler Galeri 13-14 Aralık tarihi çok kritik! Asgari ücret miktarı için Türk-İş’ten açıklama geldi! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

13-14 Aralık tarihi çok kritik! Asgari ücret miktarı için Türk-İş’ten açıklama geldi! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ilk kez rakam bilgisi geldi! Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması geldi. Asgari ücret son dakika gelişmesine göre; Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve asgari ücrette sınırın ne kadar olacağını söyledi. Asgari ücret kararının 13 veya 14 Aralık'ta kesinleşebileceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 10.12.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 13:31
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13-14 Aralık’ta belirlenebilir! Asgari ücret miktarı için Türk-İş’ten açıklama geldi! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?
13-14 Aralık’ta belirlenebilir! Asgari ücret miktarı için Türk-İş’ten açıklama geldi! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması! Asgari ücrette ilk kez rakam bilgisi geldi. Asgari ücret son dakika gelişmesinde; Türk-İş'ten kritik ücret bilgisi verildi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, zam için temasların sürdüğünü belirterek 13 veya 14 Aralık'ta kararın kesinleşebileceğini belirtti. Atalay'ın açıklamasının ardından asgari ücret ne kadar olacak sorusu yeniden gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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13-14 Aralık’ta belirlenebilir! Asgari ücret miktarı için Türk-İş’ten açıklama geldi! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?
13-14 Aralık’ta belirlenebilir! Asgari ücret miktarı için Türk-İş’ten açıklama geldi! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı zam oranını belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

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13-14 Aralık’ta belirlenebilir! Asgari ücret miktarı için Türk-İş’ten açıklama geldi! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?
13-14 Aralık’ta belirlenebilir! Asgari ücret miktarı için Türk-İş’ten açıklama geldi! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı.

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13-14 Aralık’ta belirlenebilir! Asgari ücret miktarı için Türk-İş’ten açıklama geldi! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?
13-14 Aralık’ta belirlenebilir! Asgari ücret miktarı için Türk-İş’ten açıklama geldi! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 Lira olarak belirlerken, yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretliyi temsil eden Türk-İş, ilk kez rakam telaffuz etti.

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13-14 Aralık’ta belirlenebilir! Asgari ücret miktarı için Türk-İş’ten açıklama geldi! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?
13-14 Aralık’ta belirlenebilir! Asgari ücret miktarı için Türk-İş’ten açıklama geldi! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin Lira'dır" dedi.