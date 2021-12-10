13-14 Aralık tarihi çok kritik! Asgari ücret miktarı için Türk-İş’ten açıklama geldi! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ilk kez rakam bilgisi geldi! Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması geldi. Asgari ücret son dakika gelişmesine göre; Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve asgari ücrette sınırın ne kadar olacağını söyledi. Asgari ücret kararının 13 veya 14 Aralık'ta kesinleşebileceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 10.12.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 13:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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