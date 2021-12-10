2022 asgari ücret enflasyona kilitlendi! Rakamlar netleşti mi? İhbar ve kıdem tazminatı yükseliyor | Asgari ücret ne kadar olacak?
Son dakika haberine göre: Asgari ücret tespit komisyonu perşembe günü 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez bir araya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı TİSK ev sahipliğinde yapıldı. İşveren asgari geçim tutarının 3.100 TL, işçi 3.900 TL olduğunu savundu. Komisyonda işçi-işveren enflasyon konusunda anlaşamadı. Karar dördüncü toplantıya kaldı.Peki asgari ücret ne kadar olur?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret zammını belirlemek için dün üçüncü kez toplandı. İşçi, işveren tarafı yeni ücret hesaplamasında baz alınacak enflasyon tutarlarında anlaşma sağlayamadı.
TİSK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarının dikkate alınmasını isterken, Türk-İş yaşanan enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etti. TÜİK asgari geçim tutarını açıklamadı, Hacettepe Üniversitesi'nin bir çalışanın günlük dengeli beslenme parametresine göre hesaplama yapıldı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "TİSK asgari geçim tutarını 3100 TL uygun buluyor , Türkİş 3900 liranın altına düşmesini istemiyor" dedi.
TARAFLAR ÜÇ BAŞLIKTA MUTABIK
Taraflar dördüncü kez bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Türk-İş ve TİSK başkanları ile görüşerek önerileri değerlendirdiği öğrenildi. Komisyon görüşmelerinde, taraflar üç konuda mutabakata vardı.
Sosyal Güvenlik Kurumu işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilerek yüzde 14'ün 9 olarak düzenlenmesi, birinci vergi diliminin brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda uzlaşı sağlandı. Ayrıca, 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde yüzde 6 olarak uygulanması toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda görüş birliği oluştu.
ASGARİ GEÇİM TUTARI 3.567 LİRA
TÜİK bu yıl komisyon toplantısında asgari geçim tutarını açıklamadı. Hacettepe Üniversitesi'nin bir çalışanın günlük dengeli beslenme parametresine göre hesaplama yapıldı.
Komisyon hesaplamasında asgari geçim tutarı hafif işler için 2.879 lira, ağır işler için de 3.597 lira oldu. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "İkinci toplantımızda belli analizler yapılmıştı. Komisyon olarak hesabı burada yaptık. Hacettepe parametreleriyle karşılaştırdık. Türk-İş ve TİSK'in itirazları var. 'Daha farklı ücretler belirliyoruz' deniyor Türk-İş tarafından... TİSK 3.100 TL olarak uygun buluyor. Türk-İş '3 bin 900 liranın altına düşmez' diyor. Asgari ücret teşvik konusunda komisyon önerisinde mutabakata varıldı. TİSK gerçekleşmiş enflasyonu önerdi, Türk-İş ise 'refah payı ekleyelim' dedi" açıklamasını yaptı Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "İçinde bulunduğumuz şartlar içinde sıkıntıların giderileceği bir asgari ücret olsun istedik. Geldiğimiz nokta aynı değil. İşverenle uyuşmazlıkları gideremedik. Son bir buçuk ayda anormal şekilde artan enflasyon ve günlük fiyatların 2 defa değişmesi dar gelirli insanlarımızı zora sokuyor. Büyümeden de refah payı alacak asgari ücret bekliyoruz" diye konuştu.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
ASGARI ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI YÜKSELİYOR
İŞÇİ memur tüm kesimleri ilgilendiren, borçlanma primlerinden işsizlik ödeneklerine, kıdem tazminatından AGİ'ye kadar tüm kalemler asgari ücrete göre belirlenecek. Asgari ücretle birlikte çalışanların ihbar ve kıdem tazminatları, işsizlik ödenekleri de artacak.
Evde bakım ve 65 yaş aylığında asgari ücretin 3'te birinden az, engelli bakım aylığında üçte ikisinden az olması gerekiyor. Asgari ücretteki artışın yüksek olması durumunda bu ödemelerden daha fazla vatandaş yararlanacak.
AKANSEL KOÇ: ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, çalışanların korunacağını ifade ederek, "Asgari ücretli çalışan arkadaşlarımız olmak üzere hiçbiri için farklı tavrımız olmayacak. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı rakamlar bizim için geçerlidir. Üç konuda mutabakata vardık; 5 puanlık işveren desteğinin çalışanlara da sağlanması, birinci vergi diliminin yıllık asgari ücret dilimine çekilmesi. İşveren desteğinin toplu sözleşmeli yerlerde yüzde 6, toplu sözleşme olamayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması. Çalışan enflasyona karşı korunacak" dedi.
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