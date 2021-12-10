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2022 asgari ücreti ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak?

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Giriş: 10.12.2021 19:24
Son dakika asgari ücret haberi... Türkiye'de asgari ücretin ne kadar olacağı merakla beklenirken pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor. Gerçekleştirilen üçüncü toplantının ardından rakamlar telaffuz edilmeye başlanırken, işveren ile işçilerin beklentisi arasındaki 500 liralık fark dikkat çekti. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretin belirleneceği toplantı ne zaman? Asgari ücret hangi gün belli olacak? İşte detaylar...
2022 asgari ücreti ne kadar olacak?
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