2022 asgari ücreti için fark 500 TL! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte işveren ve işçinin asgari ücret beklentisi...
Son dakika asgari ücret haberi... Türkiye'de asgari ücretin ne kadar olacağı merakla beklenirken pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor. Gerçekleştirilen üçüncü toplantının ardından rakamlar telaffuz edilmeye başlanırken, işveren ile işçilerin beklentisi arasındaki 500 liralık fark dikkat çekti. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretin belirleneceği toplantı ne zaman? Asgari ücret hangi gün belli olacak? İşte detaylar...
Türkiye'de son günlerin en büyük tartışma konusu olan asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yaptığı açıklamada "2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler." ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRETTE HEDEF ÜÇLÜ MUTABAKAT
Hükümet işçiyi, işvereni ve kamuoyunu bir asgari ücret konusunda ortak bir noktada buluşturmaya çalışıyor. Hedefte ise üçlü mutabakat oluşması yer alıyor.
İKİ TARAF ARASINDA FARK BULUNUYOR
Ancak gelinen aşamada henüz uzlaşı yakalanamadı. Asgari ücret tespit komisyonu sonrası yapılan açıklamalar iki tarafın asgari ücret rakamı arasında fark olduğunu ortaya koydu.
Bakan Bilgin daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Başkan Erdoğan ile de bir araya gelerek son durumu aktardı. Görüşmede hükümet olarak ne yapılabilir, söz konusu senaryolar neler gibi konular konuşuldu.
SENDİKALAR İLK KEZ RAKAM PAYLAŞTI
Öte yandan sürecin başından bu yana herhangi bir rakam telaffuz etmeyen sendikalar sona yaklaşılırken asgari ücrete ilişkin ilk kez rakam paylaştı.
TALEP EN AZ 4 BİN TL!
İşçi kesiminden gelen açıklama, "Bugün işçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır. işçiye 4 bin liranın altında rakam teklif etmek uygun değildir" şeklinde oldu.
İŞVEREN EN AZ 3500 DİYOR
İşveren kesimi ise yüzde 21'lik gerçekleşen enflasyona vurgusu yaptı. Önerilerinin en az 3 bin 500 lira olduğunu ama daha fazlası için çalıştıklarını dile getirdi.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Taraflar arasındaki uzlaşı arayışları dördüncü toplantıya kadar devam edecek. Dördüncü toplantının önümüzdeki hafta başında yapılması ve 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor.
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