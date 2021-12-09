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TBMM'de bütçe görüşmeleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş açıklamalar

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Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
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TBMM’de bütçe görüşmeleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den flaş açıklamalar

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de açıklamalarda bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de bütçe görüşmeleri vesilesiyle açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Nureddin Nebati'nin açıklamaları şu şekilde:

Türkiye, AK Parti döneminde ortalamanın üstünde büyüdü.

İhracatımız güçlü bir şekilde ilerliyor.

Cari açıkta yıl sonunda müjdeli rakamları göreceğiz.

Rekabet gücü yüksek sektörleri destekleyeceğiz.

Salgının yıkıcı etkisini telafi eden ülkelerden olduk.

Enflasyonla mücadelede yapısal tedbirleri alacağız.

Bankacılık sektörümüz güçlü yapısını korumaktadır.

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Asgari ücret herkesin beklentilerini karşılayacak.

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