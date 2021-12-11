Türkiye’nin kredi notu güncellendi! Standard & Poor’s büyüme tahminini yükseltti

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun "B+" ve yerel para birimi cinsinden kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği kaydedildi.