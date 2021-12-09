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Haberler Galeri 2022 AGİ tablosu! Bekar, evli, çocuklu, 2 çocuklu AGİ ücretleri AGİ ne kadar? Asgari ücrete AGİ dahil mi, hariç mi?

2022 AGİ tablosu! Bekar, evli, çocuklu, 2 çocuklu AGİ ücretleri AGİ ne kadar? Asgari ücrete AGİ dahil mi, hariç mi?

AGİ tablosu 2022! Bekar, evli, çocuklu, 2 çocuklu AGİ ücretleri gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. Peki; asgari ücrete AGİ dahil mi? 2022 yılında asgari ücrete yapılacak zamla ilgili merak edilen konulardan birisi de AGİ oldu. Asgari Geçim İndirimi yani AGİ, sadece asgari ücretli çalışanlara değil, özel sektördeki çalışanlara da veriliyor. Böylelikle milyonlarca kişinin maaşında artış yaşanıyor. 2022 yılında AGİ ücretlerinin ne kadar olacağı sorgulanıyor. Peki; 2022 AGİ tablosu nasıl? 2022 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, 2 çocuklu AGİ ücretleri nasıl? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 09.12.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 10:10
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2022 AGİ tablosu! Bekar, evli, çocuklu, 2 çocuklu AGİ ücretleri AGİ ne kadar? Asgari ücrete AGİ dahil mi, hariç mi?

2022 AGİ tablosu! Asgari ücrete AGİ dahil mi? Bekar, evli, çocuklu, 2 çocuklu AGİ ücretleri gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Sadece asgari ücretli çalışanın değil aynı zamanda milyonlarca özel sektör çalışanının maaşlarına katkı sağlayan AGİ ücretlerinin yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyor. Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte; 2022 AGİ tablosunun yüzde kaç olacağı araştırılıyor. Peki; bekar, evli, çocuklu, AGİ ücretleri ne kadar? İşte; 2022 AGİ tablosu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 AGİ tablosu! Bekar, evli, çocuklu, 2 çocuklu AGİ ücretleri AGİ ne kadar? Asgari ücrete AGİ dahil mi, hariç mi?

2022 AGİ NE KADAR?

AGİ tablosu henüz belli olmadı. Asgari Geçim İndirimi yani AGİ'nin belirlenmesi, asgari ücret zammıyla birlikte hesaplanacak.

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2022 AGİ tablosu! Bekar, evli, çocuklu, 2 çocuklu AGİ ücretleri AGİ ne kadar? Asgari ücrete AGİ dahil mi, hariç mi?

2022 ASGARİ ÜCRET VE AGİ HESABINDA VERGİ DETAYI

Önceki gün Türk-İş ev sahipliğinde yapılan toplantıda da AGİ'de oluşan vergi kaybına dikkat çekildi. İşçi tarafı asgari ücretin net olarak açıklanmasını isterken, yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintilerin net tutarın üzerine ilave edilmesini ve yıl boyunca net ücretin altına düşmemesini talep ediyor. AGİ'nin de işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmesini istiyor.

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2022 AGİ tablosu! Bekar, evli, çocuklu, 2 çocuklu AGİ ücretleri AGİ ne kadar? Asgari ücrete AGİ dahil mi, hariç mi?

"AGİ'DE VERGİ KAYBI ÖNLENSİN"

Asgari ücretli çalışan bir işçi eğer bekar değilse yılbaşında aldığı net ücreti yılın son aylarında (dört ay) alamıyor. İşçinin eşi çalışmıyorsa ve üç çocuğu varsa dahi aldığı net ücreti azalıyor, bu vergi kaybı telafi edilemiyor. Sadece bekar işçinin vergiden kaynaklı kaybı gideriliyor.

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2022 AGİ tablosu! Bekar, evli, çocuklu, 2 çocuklu AGİ ücretleri AGİ ne kadar? Asgari ücrete AGİ dahil mi, hariç mi?

ESKİ VE YENİ AGİ TABLOSU

Türk-İş mevcut uygulama ile ailenin korunmadığı, evli, eşi çalışmayan, çocuklu bir işçinin asgari ücretinin yılbaşında aldığı net ücretine değil, bekâr işçinin aldığı net asgari ücret tutarına yükseldiğine dikkat çekiyor. Buna göre, bekâr çalışan 268 lira AGİ alırken, evli, eşi çalışmayanda 53,67 lira, evli, çalışmayan 1 çocukluda 93,91 lira, evli eşi çalışmayan iki çocukluda 134,16 lira, evli eşi çalışmayan üç çocukluda 152 lira vergi kaybı oluşuyor.