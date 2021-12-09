2022 AGİ tablosu! Bekar, evli, çocuklu, 2 çocuklu AGİ ücretleri AGİ ne kadar? Asgari ücrete AGİ dahil mi, hariç mi?

AGİ tablosu 2022! Bekar, evli, çocuklu, 2 çocuklu AGİ ücretleri gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. Peki; asgari ücrete AGİ dahil mi? 2022 yılında asgari ücrete yapılacak zamla ilgili merak edilen konulardan birisi de AGİ oldu. Asgari Geçim İndirimi yani AGİ, sadece asgari ücretli çalışanlara değil, özel sektördeki çalışanlara da veriliyor. Böylelikle milyonlarca kişinin maaşında artış yaşanıyor. 2022 yılında AGİ ücretlerinin ne kadar olacağı sorgulanıyor. Peki; 2022 AGİ tablosu nasıl? 2022 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, 2 çocuklu AGİ ücretleri nasıl? İşte detaylar!