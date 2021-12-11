Son dakika: SMS kabusu bitmeden telefon başladı! Şikayet yağıyor

Avukat İlker Taner, istenmeyen ileti gönderiminde azalma olduğunu belirterek, "İYS ile firmalar tarafından ileti gönderimi belirli bir disipline girdi. Getirilen düzenlemeler ve yaptırımlar, ileti gönderen firmalar açısından farkındalık oluşmasını da sağladı. Bu farkındalık vatandaşlarda da oluştu. Ancak İYS, istenmeyen ileti gönderimini tamamen engellemiştir diyemeyiz. Bu teknik olarak da mümkün değil. Halen istenmeyen ileti gönderimi yapılabiliyor" dedi.