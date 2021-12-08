Fırsatçılar yine iş başında! Ucuza aldıkları ürünlere yüzde 100 zam yaptılar
Son dakika haberine göre: Kurdaki artışı ranta çevirme telaşına düşen fırsatçılar yine işbaşında. Sattığı malı daha yüksek bir bedelden yerine koyacağını bahane eden bazı işletmeler, ucuza aldıkları malların bile fiyatlarını yüzde 100’den fazla arttırdı.
Kurdaki yükselişi bahane eden fırsatçılar piyasayı allak bullak etti. Birçok işletme sattığı malı daha sonra, çok daha yüksek fiyattan alacağı beklentisiyle elindeki ürünlere yüzde 100'e yakın zam yaptı.
Makarnadan şekere undan peynire kadar her ürünün fiyatı kur artışı, elektrik-gaz fiyatı, çalışan ücreti gibi kalemlerden kat be kat yükseldi. Bir marketçi makarnayı geçen hafta 6 TL'ye sattıklarını, toptancıdan yeni gelen ürünün fiyatının 7 TL olduğunu belirterek, "Markete giriş fiyatı 7 lira oldu. Benim bunu almam için sermayeden 1 lira yatırım yapmam gerekir. Bu nedenle çoğu işletme gelecek aylarda daha yüksek fiyata ürün alıp rafa koyacağını düşünüp şimdiden maliyetlerin iki-üç kat daha fazla zam yapmak zorunda kalıyor" dedi.
DEPODAKI ÜRÜN DEĞERLİ
SABAH'a konuşan esnaf herkesin maliyeti bir diğerinin üzerine yıkmaya çalıştığını belirterek, "Bugün herkes elindeki ürüne döviz muamelesi yapıyor. Çünkü depodaki ürün raftaki üründen artık daha değerli olarak görülüyor" diye konuştu.
Bu bakış açısı nedeniyle ticarette ciddi aksamalar yaşandığını söyleyen esnaf, çareyi yüksek fiyatta zam yapmakta bulduklarını belirtiyor. Çarşı pazarda fiyatı en çok artan ürünler ise sırasıyla kahve, çay, peynir ve et ürünleri olarak öne çıkıyor. Ayrıca un, yağ ve şekerde de ciddi fiyat artışları var.
RESTORANLARDA ÇİFTE TARİFE VAR
KURLARDAKI artış nedeniyle bazı restoranlar da yabancılara farklı bir tarife uygulamaya başladı. Bu duruma yabancı turistler itiraz ederken, yerli vatandaşlar ise olumlu olarak değerlendiriyor. Özellikle turistik bölgelerde bu duruma çok daha sık rastlanıyor.
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