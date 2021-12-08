Stokçuluk yapanlar yandı! 50 - 500 bin TL arasında ceza

Başkan Erdoğan stokçulara karşı çok ağır cezaların devreye sokulacağını açıklamıştı. Bunun için düğmeye basıldı. Başta gıda ürünlerinde olmak üzere stokçuluk yaptığı tespit edilenlere yönelik cezaların artırılması için çalışma başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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