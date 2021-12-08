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Stokçuluk yapanlar yandı! 50 - 500 bin TL arasında ceza

A Haber
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Giriş: 08.12.2021 11:12
Başkan Erdoğan stokçulara karşı çok ağır cezaların devreye sokulacağını açıklamıştı. Bunun için düğmeye basıldı. Başta gıda ürünlerinde olmak üzere stokçuluk yaptığı tespit edilenlere yönelik cezaların artırılması için çalışma başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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