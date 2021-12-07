07 Aralık 2021, Salı
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Hangi ürünlerde stokçuluk yapıyor? Piyasadaki açgözlü fırsatçılar kimler?
Kuru bahane ederek gıda fiyatlarında fahiş artış yapanlara ve stokçulara ağır cezalar geliyor. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ifade etti. Peki hangi ürünlerde stokçuluk yapılıyor? Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat'ın konuğu olan TÜKONFED Mali İşler Komisyon Başkanı Murat Bal değerlendirdi.