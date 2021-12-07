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Hangi ürünlerde stokçuluk yapıyor? Piyasadaki açgözlü fırsatçılar kimler?

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Giriş: 07.12.2021 10:45
Güncelleme:07.12.2021 10:55
Kuru bahane ederek gıda fiyatlarında fahiş artış yapanlara ve stokçulara ağır cezalar geliyor. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ifade etti. Peki hangi ürünlerde stokçuluk yapılıyor? Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat'ın konuğu olan TÜKONFED Mali İşler Komisyon Başkanı Murat Bal değerlendirdi.
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Hangi ürünlerde stokçuluk yapıyor?
Hangi ürünlerde stokçuluk yapıyor?
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