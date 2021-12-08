08 Aralık 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Asgari ücret belli mi olacak? Asgari ücret ne kadar olacak
Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda, döviz kurundaki hareketliliğin yanı sıra stokçularla mücadele ele alınacak. Yeni asgari ücret görüşmelerinde gelinen aşama değerlendirilecek. Detayları A Haber Ankara Editörü Muhammed Emin Karadağ'da aktardı.