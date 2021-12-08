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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Asgari ücret belli mi olacak? Asgari ücret ne kadar olacak

A Haber
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Giriş: 08.12.2021 09:16
Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda, döviz kurundaki hareketliliğin yanı sıra stokçularla mücadele ele alınacak. Yeni asgari ücret görüşmelerinde gelinen aşama değerlendirilecek. Detayları A Haber Ankara Editörü Muhammed Emin Karadağ'da aktardı.
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