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Fırsatçıların yeni gözdesi: Ayçiçek yağı | Üretimin artmasına rağmen fiyatlar neden yüksek?

A Haber
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Giriş: 25.11.2021 16:00
Üretimin artmasına rağmen fiyatlar neden yüksek? Ayçiçek üretiminde rekolte geçen yıla göre arttı ama dolar kuru bahane edilerek fiyatlar yükseltiliyor. Detayları Tekirdağ Çorlu'da bulunan A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.

Dövizde yaşanan dalgalanmayı fırsat bilenler, ürünleri depolarda saklayarak hem stokçuluk, hem de zam üstüne zam yapıyorlar.

Ayçiçek üretimi bir önceki yıla göre arttı. Ancak buna rağmen ayçiçek yağı fiyatı üzerinden spekülasyonlar yapılıyor. Detayları Tekirdağ Çorlu'da bulunan A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.

Fabrika Müdürü Erkan Ünal, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"AYLIK 20 BİN TONUN ÜZERİNDE..."

Ünal, "Öyle bir durum söz konusu değil. Ülkemizin Ayçiçek yağı sektöründe en çok tercih edilen markalarını üretmekte olan birliğimiz, üretimine 7/24 tam kapasiteyle devam etmektedir. Üretimimiz şu anda devam ediyor. Yaklaşık aylık 20 bin tonun üzerinde rafine ayçiçek yağı üretimi gerçekleştirerek sevkiyatını talep doğrultusunda karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"PANDEMİDE AKSAMA YAŞANMADI"

Ünal, "Pandemi döneminde üretimimizde hiçbir sıkıntı aksama yaşanmadı. Şu anda zaten bu yıl Ekim ayının ortalarına kadar hatta sonuna kadar ayçiçek hasadı bölgemizde ve Türkiye'de devam etti. Ülkemizin ihtiyacının yüzde 50-60'ını zaten bu bölgeden karşılamaktayız." şeklinde konuştu.

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