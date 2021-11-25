iPhone fırsatçılarından akılalmaz vurgun! 43 bin TL’ye satıyorlar

Apple'ın yeni fiyatlama çalışmaları devam ederken, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerindeki bazı satıcıların ellerindeki iPhone 13 modellerini fahiş fiyatlarla satışa sunduğu gözlendi.

Özellikle Hepsiburada ve Trendyol gibi Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformları üzerinden satış yapan bu satıcıların iPhone 13 için belirlediği fiyat etiketleri 43 bin TL'leri geçti.

43 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKARDILAR

En üst iPhone modeli olan 1 TB'lik iPhone 13 Pro Max'in Türkiye'deki tavsiye edilen perakende satış fiyatı 22 bin 999 TL iken, bu e-ticaret sitelerinde iPhone 13 modellerine fiyatlar 43 bin 67 TL'lere yükseltildi.

Resmi satış fiyatının yüzde 87'leri aşan oranında daha yüksek fiyatlarla fırsatçılık yapan satıcılar, "Son 1 ürün", "Büyük fırsat ürünü" gibi ifadelerle Black Friday, Efsane Cuma, Efsane Günler gibi güncel kampanyalar arasından kendilerine pay kapmaya çalışıyorlar.

FİYATLARI UÇURUP İNDİRİMLE KANDIRIYORLAR

Fırsatçıların bu adımı fahiş fiyatla da sınırlı kalmadı; sözde indirim adı altında bu fiyatların aslında daha önce hiç olmadığı bir seviye olan 49 bin 999 TL'den indirilerek, 37 bin TL'lere kadar çekildiği belirtilerek, tüketiciler yanıltılıyor.